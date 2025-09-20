Gemiddeld 8.000 euro op Westfaalse veulenveiling, topper van Total PS

Het Westfaalse stamboek zou het Westfaalse stamboek niet zijn als elke gelegenheid wordt aangegrepen om veulens te veilen. Dit weekend vonden de Duitse amateurkampioenschappen plaats op het Westfaalse stamboek in Münster-Handorf en het Westfaalse stamboek veilde daarbij 37 veulens. Daarvan werden er 31 verkocht voor een gemiddelde prijs van 8.089 euro. Topper met een prijs van 19.500 euro werd Total Power (Total PS uit volle zus V-Power).

Vijf veulens gingen over de 10.000 euro in deze veiling. Naast Total Power waren dat Bonjour III (Bonds x Franziskus, 17.500 euro), nog een Total PS (Taylor, 14.000 euro), True Lovelle (True Hope PS x Rubin-Royal) plus het duurste (11.500 euro) springveulen Casallino (Casallco x Diarado).

Het merendeel van de veulens blijft in Duitsland, drie veulens werden buiten Duitsland verkocht. De Westfaalse veulenveilingmarathon zit er nu bijna op, nog drie veilingen (één online en twee op concoursen) staan op de agenda.

Volledig resultaat

Resultaat (PDF)

Bron: Horses.nl