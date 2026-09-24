Kwaliteit beloond met hoogste gemiddelde ooit op Limburgse Veulenveiling: 11.200 euro

Bijna 80 springveulens verruilden op woensdag 24 september van eigenaar tijdens de 26e editie van de Limburgse Veulenveiling. De internationale belangstelling voor de collectie bleek wederom groot en mede daardoor werd een zeer tevredenstellende gemiddelde prijs van ruim 11.200 euro gerealiseerd, zonder dat daar enorme uitschieters aan te pas kwamen. De United Touch S-zoon Winning Touch by Nature was met 26.000 euro het best betaalde veulen in het Peelbergen Equestrian Centre.

Rick Helmink Door

Meer dan de helft van de veulens bracht minimaal 10.000 euro op en vier veulens gingen over de grens van 20.000 euro. Drie daarvan kwamen in Amerikaanse handen: Winning Touch by Nature (v.United Touch S, 26.000 euro), Diastar VM Z (v.Diaron, 22.000 euro) en Weludine VHR (v.Cape Coral RBF Z, 21.000 euro). De Emerald van ’t Ruytershof-dochter E-Paris Z blijft voor 21.000 euro in Nederland.

Mooi gemiddelde zonder extreme uitschieters

Zonder enorme uitschieters werd een zeer tevreden stellende gemiddelde prijs behaald, waardoor het overgrote deel van de fokkers kon rekenen op een goede opbrengst. Iets wat zeker in de huidige tijd beslist geen vanzelfsprekendheid is.

“We zijn geweldig blij met de resultaten die vandaag behaald zijn. Het was een topeditie, met de hoogste gemiddelde prijs ooit. Het concept werkt nog steeds: we hebben sterk fokgebied met loyale fokkers met kwaliteitsvolle veulens, en we hebben een zeer goede klantenkring. Het zijn prijzen die bij de realiteit blijven en hierdoor kunnen de fokkers weer goed vooruit. Mijn complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle veiling”, aldus Paul Hendrix.

Onlineveiling

Onder meer kopers uit Duitsland, Zweden, Finland, Zuid-Afrika, Frankrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Ierland en Zwitserland hebben vandaag bij de Limburgse Veulenveiling in de toekomst geïnvesteerd. Op donderdag 24 en vrijdag 25 worden op beide dagen nog een kleine dertig veulens aangeboden in de online editie van de Limburgse Veulenveiling.

Alle prijzen

Bron: Persbericht