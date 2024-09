Midden-Nederland presenteert sterke 22ste collectie!

Op woensdag 4 september 2024 zullen er tijdens de 22ste editie Veulenveiling Midden-Nederland een mooi aantal veulens geveild worden. De collectie staat online en bestaat uit dressuur- en springveulens van bewezen, maar ook veelbelovende jonge hengsten. Ook komen er weer een aantal Friese toppers onder de hamer!

In het afgelopen jaar bleek maar weer dat deze veiling garant staat voor succes. Uit de collectie van 2020 werden maar liefst vier hengsten goedgekeurd bij het KWPN en een bij verschillende Duitse stamboeken.

KWPN-successen

Dit jaar werd ook Rock and Roll (v. Bordeaux) goedgekeurd. Uit de collectie van 2021 behaalden zeven merries het sterpredicaat en twee werden voorlopig keur. In de sport weten oud-veilingpaarden zich ook te profileren. In de voorrondes voor de Pavo Cup behaalden een aantal paarden hoge punten, waaronder Ohjay (v. Escamillio). In de finale behaalde zij opnieuw prachtige punten en wist Pina Colada (v Governor) wist hier als 4e te eindigen.

Springpaarden op Grand Prix-niveau

Ook in de sport bewijzen de talenten zich. Collin (v. Colandro) presteert net als High Shutterfly (v. Sir Shutterfly) en Guessina (v. Zirocco Blue) op het hoogste niveau. Galina (v. Bordeaux) liep op jonge leeftijd al naar hoge scores en is inmiddels actief op GP-niveau.

Olympiër Gotilas du Feuillard

En dan hebben we het nog niet gehad over Gotilas! Na meerdere top 10 klasseringen mocht deze zoon van Totilas onder Correntin Pottier naar de Olympische Spelen. Daar behaalde het Franse team mede door deze combinatie een prachtige 6e plaats!

Sport en fokkerij

De selectiecommissie heeft een collectie weten samen te stellen waar sport en fokkerij samenkomen. De collectie bestaat uit een mix van nakomelingen van zowel jonge als bewezen hengsten. We zien nakomelingen van de Olympische hengsten Hèrmes TN, Uricas van de Kattevennen en Ermitage Kalone. Ook de dressuurhengsten McLaren, Nashville Star en Obsession en springhengsten Luigi d’Eclipse, Grandorado TN en Eldorado TN zijn vertegenwoordigd. Bij de Friezen is oud-veilingtopper Kees 531 met maar liefst zeven nazaten goed vertegenwoordigd.

Verschillende keuringskampioenen

Dat deze collectie kwalitatief sterk is, is al gebleken op diverse veulenkeuringen. Urvano BR (v. One Million) werd kampioen in Brabant, Urson JZ (v. Mc Laren) kreeg het kampioenslint om in Drenthe en Uldorado O’Kaatje MP en U-Gumo Eldorado MP (beide van Eldorado van de Zeshoek) werden respectievelijk kampioen en reservekampioen van Utrecht. Op de NVK eindigde U-Gumo Eldorado MP op een mooie 3e plaats.

Topveulens.nl

De totale collectie met de toppers van de toekomst staat op www.topveulens.nl en komen op woensdag 4 september live onder de hamer van veilingmeester Johan Wilmink. De veulens zijn ook via livestream te zien en er kan zowel live in de zaal, telefonisch als online geboden worden. Voor de online biedingen dient men zich vooraf te registreren via de website. Voor een volledige verzorgde avond op locatie zijn VIP-tickets te koop via de website.

De veiling vindt plaats op de prachtige locatie van De Nieuwe Heuvel te Lunteren en start om 18:00 uur.

Bron: Persbericht