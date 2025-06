Nieuw record Flanders Foal Auction: 136.000 euro voor twintigjarige Ornellaia

Flanders Foal Auction heeft met de eerste veulenveiling van het jaar antwoord kunnen geven op veel vragen. Wat is de waarde van een twintigjarige olympische merrie die dit jaar haar eerste veulen heeft gegeven? Hebben de politieke onrust en oorlogen wereldwijd invloed op de veilingprijzen en blijft de belangstelling in interessant gefokte springveulens onverminderd groot? De uitkomst van de veulenveiling bleek boven verwachting met een gemiddelde prijs van 30.765 euro. De twintigjarige Ornellaia zette een nieuw record.

In een volgepakt Sentower Park opende Ornellaia het spektakel. Ornellaia, de For Pleasure-dochter die zo succesvol was met John Whitaker en op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro sprong, ontlokte voor de veiling al biedingen tot 75.000 euro maar dat was nog maar het begin. Louis De Cleene kon de nog altijd vitale merrie voor 136.000 euro afslaan. Het telefonisch biedduel werd gewonnen door de Britse Old Lodge Stud, opgericht door wijlen prins Torki Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer uit Saudi-Arabië en nu voortgezet door zijn zoon prins Sultan.

John Whitaker verheugd

Ornellaia is een welkome aanvulling tot het fokprogramma van Old Lodge en ook John Whitaker is verheugd over de aankoop. “Mijn dochter wees me erop dat Ornellaia geveild ging worden en daarmee kwam de bal aan het rollen. Ik rijd paarden voor Old Lodge. Prins Sultan is zeer geïnteresseerd in de sport en heeft de rol van zijn vader overgenomen. De merrie doet me nog steeds heel veel. Ze heeft zo’n goede instelling. Altijd blij, altijd de oren naar voren. Ik was er altijd gek van en ben blij dat ze op zo’n fijne plek terecht komt en dat wij haar en haar veulens straks kunnen volgen”, vertelt John Whitaker, die de veiling online volgde. De veiling ging verder met Ornellaia’s eerste merrieveulen Coeur d’Or Z (Connor), die door een bekende Duitse journalist en paardenfokker via de telefoon werd aangekocht voor 66.000 euro.

Zoon van Azur HH voor 88.000 euro

Olympisch springruiter Peter Charles kocht voor 88.000 euro het eerste veilingveulen tot nu toe van de beroemde Grand Prix-merrie HH Azur met McLain Ward. Het hengstveulen Côte d’Azur HH Z (Cornet Obolensky x Thunder van de Zuuthoeve) verhuist naar zijn Heathcroft Farm. Twee merrieveulens werden voor 66.000 euro verkocht: naast Coeur d’Or was dat Carte Blanche van ’t Gelutt (United Touch S x Heartbreaker), kleindochter van de goed fokkende Secret Love Wonderland. Twee merrieveulens verwisselden voor 45.000 euro van eigenaar: Uptowngirl v/d Nachtegaal Z (United Touch S x Coronado) uit een 1.55m Grand Prix merrie en Diadole QC Z (Diamant de Semilly x Darco) uit de volle zus van Winningmood (1.60m GP). Met 38.000 euro volgden de opvallende hengstveulens Jambo V.V. Z (J-Nius x Cornet Obolensky) en Victory VG (Comme il Faut x Indoctro).

Wereldwijde verkopen

In totaal werden 33 van de 34 springveulens verkocht, waarvan veertien online. Opvallend was de wereldwijde belangstelling met verkopen naar Argentinië (3), Amerika, Mexico, Emiraten, Egypte (2), Engeland (2), Ierland (3), Frankrijk, Spanje (2), Zwitserland (4), Duitsland (3), België (7), Nederland, Polen, Estland en Denemarken (2). De Flanders Foal Auction heeft nog vier veulenveilingen op de kalender in 2025.

Topprijzen Flanders Foal Auction, zaterdag 14 juni 2025:

Ornellaia (For Pleasure) €136000 Côte d’Azur HH Z (Cornet Obolensky) €88000 Coeur d’Or Z (Connor) €66000 Carte Blanche van ’t Gelutt (United Touch S) €66000 Uptowngirl v/d Nachtegaal Z (United Touch S) €45000 Diadole QC Z (Diamant de Semilly) €45000 Jambo V.V. Z (J-Nius Z) €38000 Victory VG (Comme il Faut) €38000 Candyflash DW Z (Catoki) €34000 Cordula van’t Pardassenhof (Chacco Blue) €32000 Candy Florale van WW Z (Cornet Obolensky) €30000

Veilingresultaten

Bron: Persbericht / Horses.nl