Ruim 80 toekomsttalenten onder de hamer in de Limburgse Veulenveiling

Woensdag 28 september vormt een uitgelezen kans om in toekomstige (top)springpaarden te investeren. In de 22e editie van de Limburgse Veulenveiling komen in het Peelbergen Equestrian Centre ruim 80 springveulens onder de hamer van Koen Olaerts. Het gros daarvan is nauwverwant aan internationale springpaarden en hebben de potentie om in de voetsporen te treden van referenties als wereldtoppers Ginger-Blue, Van Gogh, Ermindo-W en H&M Extra.

In de traditionele veiling, welke daags na de Dutch Sport Horse Sales georganiseerd wordt, komen ruim 80 springveulens onder de hamer in Kronenburg. Aansluitend verruilen nog zo’n 40 veulens van eigenaar via de online veiling, waar op 29 en 30 september geboden kan worden.

Toptalenten

De selectiecommissie bestaande uit Paul en Michel Hendrix, Cor Loeffen en Stan Creemers heeft ook dit jaar, dankzij een royaal aanbod van de fokkers, een sterke collectie kunnen samenstellen. Een collectie bestaande uit veulens uit internationale sportmoeders, halfbroers of –zussen van paarden die reeds op het hoogste niveau presteren, en nakomelingen van zowel veelbelovende hengsten als gevestigde namen.

Genetische uitschieters

Enkele genetische uitschieters zijn Carlsberg van WW (Chacco-Blue x Kashmir van Schuttershof), die als zoon van de 1.45m-geklasseerde merrie Imke van ’t Roosakker een halfbroer is van het onder Marit Haar Skollerud zeer opvallende WEG-springpaard Nelson van ’t Roosakker is.

Gefokt uit een halfzus van de Olympische en WEG-medaillewinnaar Beauville Z (v.Bustique) is het Colorit Z-hengstveulen Carlos Z en het merrieveulen Alice Z (v.Aganix du Seigneur) is gefokt uit een halfzus van Beth Underhill’s spraakmakende WEG-springpaard Nikka vd Bisschop.

In de pedigree van Such A Diamond is de genetisch zeer interessante EK-medaillewinnaar Le Blue Diamond van ’t Ruytershof gekoppeld aan een halfzus van Ben Maher’s Grand Prix-winnaar Ginger-Blue en het Colorit Z-hengstveulen Charlie Z is gefokt uit een halfzus van Wereldbekerwinnaar Chaplin van Martin Fuchs.

Such a Diamond (v. Le Blue Diamond van ’t Ruytershof) © DigiShots

En wat te denken van het Emerald van ’t Ruytershof-hengstveulen Encore d’Grandin Z, die uit een halfzus van de Grand Prix-hengst Vagabond de la Pomme gefokt is die zelf al drie internationale 1.45/1.50m-paarden leverde.

Encore d’Grandin Z (v. Emerald vh Ruytershof) © DigiShots

Website en toegang

De gehele collectie en meer informatie is te vinden op www.limburgseveulenveiling.nl. Publieke toegangskaarten zijn via de website te bestellen en ook zijn er nog een beperkt aantal VIP-plaatsen te reserveren. Op woensdag 28 september worden vanaf 13.00 uur de veulens gepresenteerd en start de veiling om 15.30 uur. Zowel de presentatie als veiling zijn live te volgen via ClipMyHorse en online bieden is mogelijk.

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht