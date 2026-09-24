Stal Brouwer Auctions sluit veilingseizoen af met 90 veulens in Tolbert

Zaterdag 26 september organiseert Stal Brouwer de laatste veulenveiling van dit jaar. Vanaf 19.00 uur brengt Marthijs Brouwer in de HJC Manege in Tolbert 90 veulens onder de hamer. De volledige collectie is nu te bekijken via het online veilingplatform van Stal Brouwer Auctions.

“Wij zijn trots op de kwaliteit en de breedte van deze collectie”, zegt Leo Brouwer. “Achter veel veulens staan families die zich in de sport hebben bewezen. We kijken ernaar uit om ze in Tolbert aan het publiek te presenteren.”

Springveulens

De springcollectie bevat nakomelingen van onder meer Emir R, Porsche SB, Chac Boy, Casco Blue PS en Diarado. Enkele voorbeelden:

Dressuurveulens

De dressuurcollectie telt nakomelingen van onder meer Secret USB, Rome USB, Total McLaren, Novian en One Million. Ook hier spreken verschillende moederlijnen aan:

William en West Secret hebben dezelfde grootmoeder: Avondsterina S. Zij bracht onder meer Grand Prix-paard Florentina en de goedgekeurde hengst Pinot Gricio voort.

Wasabi komt uit de Ukkie-moederlijn, waaruit ook Grand Prix-hengst Hermès voortkomt.

Washington VS komt uit een familie waarin onder meer de Grand Prix-paarden Grenaat en Grand Galaxy Win terug te vinden zijn.

Wild Dream JS vertegenwoordigt een dressuurfamilie met onder meer de Grand Prix-paarden Odessa STV, Don Juan en Kratos.

Na onze veilingen in Heerewaarden en Timmel sluiten we het seizoen graag samen met fokkers, kopers en paardenliefhebbers af in Tolbert.

Veiling: zaterdag 26 september, aanvang 19.00 uur

Locatie: HJC Manege, Hoofdstraat 53, Tolbert

Bekijk de collectie en bied live online mee: bid.stalbrouwerauctions.com