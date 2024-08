Van Olst Sales Online vandaag van start

Vanaf vandaag kan er geboden worden op de veulens in de collectie van de Van Olst Sales Online “The Foal Edition – II”. 21 veulens die allen afstammen van Van Olst hengsten maken hun opwachting in deze tweede veiling.

Onder hen bijvoorbeeld Usain, een vos hengst die afstamt van de opvallend fokkende Lantanas uit de Desperado merrie India.Arie. Zij is ook de moeder van Phelicity v. Kjento die in mei van dit jaar een topscore in de IBOP behaalde van 90 punten.

Het zwarte merrieveulen Ulamelia heeft het toptalent Secret Lover als vader en haar moeder is de goed geteste Wenmelia. Haar dochter Fenmelia v. Jazz is uitgebracht in de Z dressuur en ook de moeder van de naar Zweden verkochte NRPS hengst Glamrock v. Glamourdale.

Kjento zoon Upon Request RWP was het beste hengstveulen van Friesland tijdens de centrale keuring en liep in de finale bij de beste 12 veulens van Nederland. Zijn moeder is de Deense merrie Gorklintgards Grenade. Zij werd ster met 85 punten voor haar beweging en vervolgens reservekampioen van de centrale keuring. Verschillende Grand Prix paarden komen uit deze directe moederlijn.

Naast deze veulens is het bloed vertegenwoordigt van de Wereldkampioen en de Olympisch medaillewinnaar Glamourdale, de bruine O’Frederic die indruk maakt met zijn eerste veulenjaargang, de imponerende Nacho en zijn leeftijdsgenoot Nalegro die volgende week in actie komt tijdens het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo.

De collectie is te vinden op www.vanolstsales.online en om mee te bieden kunt u zich eenvoudig registreren via de website. De veiling sluit maandagavond om 20.00 uur.