Veulenveiling Prinsjesdag Houten: 24.000 euro voor kleindochter Carthina Z

De tweede editie van de exclusieve Veulenveiling Prinsjesdag, in samenwerking met CSI Houten, trok veel belangstelling. Met twee van de veertien veulens die 20.000 euro opbrachten én een veilingtopper die voor 24.000 euro werd verkocht aan vaste klant Jim Barry van Sovereign Equestrian, was het opnieuw duidelijk hoe sport en fokkerij elkaar kunnen versterken.

Coco Chanel van ’t Meulenhof, dochter van Cavalier Russe Z en kleindochter van Carthina Z (moeder van Emerald, Nixon en Diamanthina van ’t Ruytershof) was het hoogtepunt van de avond. Na een biedingsstrijd tussen bieders op CSI Houten en online, was het de Engelse Jim Barry die voor 24.000 euro aan het langste eind trok. Deze trouwe koper van de Veulenveiling Prinsjesdag wist opnieuw te investeren in talent.

Merries in trek

Er was veel vraag naar de merrieveulens. Het eerste veulen van de avond, de Diarado-dochter Delicious SJS, werd voor 20.000 euro verkocht naar Portugal. Het merrieveulen Charisma-K van Kattenheye (v. Chacfly PS), een rechtstreekse achterkleindochter van Electra van ’t Roosakker, werd ook voor 20.000 euro gekocht door een Nederlandse koper die later op de avond nog twee veulens bemachtigde.

Gemiddeld 16.000 euro

De veertien veulens brachten gemiddeld 16.000 euro op. Dertien werden er daadwerkelijk verkocht, wat resulteerde in een verkooppercentage van 93%. “We kijken met veel tevredenheid terug op de veiling van vanavond. We zijn erg trots dat gerenommeerde fokkers hun vertrouwen in ons als veiling hebben gesteld en dat we dit platform kunnen aanbieden”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij na afloop.

“Het is voor ons als Veulenveiling Prinsjesdag heel waardevol om samen te kunnen werken met locaties als CH Deurne en CSI Houten. Je kunt zien dat dit in deze tijden een groot succes is en resulteert in goede kopers. We kijken met veel vertrouwen uit naar de springveiling in september op Prinsjesdag en natuurlijk de nieuwe dressuurveiling op 23 augustus in de Droomhoeve.”

Bekijk hier de collectie en prijzen

Bron: Persbericht