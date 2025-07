Veulenveiling Prinsjesdag presenteert exclusieve collectie springveulens op CSI Houten

Voor het tweede jaar op rij vindt een exclusieve editie van Veulenveiling Prinsjesdag plaats op het internationale concours CSI Houten. Op zaterdagavond 9 augustus komen dertien zorgvuldig geselecteerde springveulens onder de hamer.

De volledige collectie online te bewonderen via www.veulenveilingprinsjesdag.nl, met nakomelingen van tophengsten zoals Diarado, Chacfly Z, Kashmir van Schuttershof, Untouched, Comthago VDL, Cavalier Russe Z, Heartbreaker, Balou du Reventon, Cassini Gold, Ultra Star JM, Emerald van ’t Ruytershof, Akarad Hero Z en Chaccoon Blue.

Europese kampioenen binnen handbereik

United Touch S en Ermitage Kalone lieten afgelopen week hun uitzonderlijke klasse zien met respectievelijk individueel goud en brons. Twee hengsten van wereldformaat, en beiden zijn vertegenwoordigd in de collectie van Veulenveiling Prinsjesdag x CSI Houten. Het merrieveulen Ulrike van ’t Gebergte Z is een dochter van Untouched, de vader van Europees kampioen United Touch S.

Upcoming Star Z is een zoon van Ultra Star JM, een directe nakomeling van Ermitage Kalone. Van dezelfde fokkers als Impress-K van ’t Kattenheye, winnaar van teamgoud, maakt Charisma-K van ’t Kattenheye deel uit van de collectie, een rechtstreekse achterkleindochter van Electra van ’t Roosakker.

Charisma-K van ’t Kattenheye (v. Chacfly PS). Foto: Veulenveiling Prinsjesdag CSI Houten 2025

Moederlijn Chacco-Blue

Ook andere veulens in de collectie vallen op door hun bewezen afkomst. De merrie Venice Gold Reuvekamps (v. Cassini Gold) gaat via haar grootmoeder terug op niemand minder dan wereldvererver Chacco-Blue. Coco Chanel van ’t Meulenhof (v. Cavalier Russe Z) komt uit de halfzus van Emerald, Nixon en Diamanthina van ’t Ruytershof. Very Promising Leva WD (v. Comthago VDL) komt uit de halfzus van Hernandez TN.

Clark VD Bisschop is een rechtstreekse zoon van Heartbreaker, uit een bewezen stam die onder meer het 1.55m-paard Quinci vd Bisschop voortbracht. Valou W (v. Balou du Reventon) zijn grootmoeder is de halfzus van de bewezen 1.60m-hengst Colorado, terwijl zij ook het 1.60m-paard Vance (v. Namelus R) bracht.

Sport en fokkerij samenbrengen

De veiling op CSI Houten vormt een uniek podium voor fokkers en kopers uit binnen- en buitenland waar zij samenkomen in een sportieve, internationale ambiance. “De sport is leidend, uiteindelijk fokt iedere fokker voor de sport. Door opnieuw te veilen tijdens het internationale concours CSI Houten, brengen we sport en fokkerij letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. De succesvolle edities op CSI Houten en het NK Springen eerder dit jaar onderstrepen dat dit concept werkt”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij.

Live en online bieden

Naast live bieden is het ook mogelijk om online mee te bieden via het platform van Veulenveiling Prinsjesdag. Voorafgaand aan de veiling op zaterdag 9 augustus vindt een presentatie van de veulens plaats. Geïnteresseerden zijn bovendien deze dag ook welkom in de stallen om de collectie van dichtbij te bekijken.

