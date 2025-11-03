Zangersheide 365 Auctions: 17.500 euro voor merrieveulen van Ermitage Kalone

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Zangersheide 365 Auctions: 17.500 euro voor merrieveulen van Ermitage Kalone featured image
Estelle vd Rollebeek Z (Ermitage Kalone x Vigo d'Arsouilles). Foto: Zangersheide Auction
Door Petra Trommelen

Tijdens de Zangersheide 365-veiling kwamen in totaal 29 springveulens onder de virtuele hamer. Het hoogste bod werd neergeteld voor Estelle vd Rollebeek Z (Ermitage Kalone x Vigo d’Arsouilles), kleindochter van de bekende Cordula de Laubry. Dit merrieveulen trok de aandacht van kopers in de Verenigde Staten en wisselde van eigenaar voor een prijs van 17.500 euro.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like