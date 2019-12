KFPS-inspectie rond nakomelingenonderzoek af: Zes hengsten definitief goedgekeurd

De hengsten Bene 476, Fonger 478 (foto), Gerben 479, Hette 481, Jehannes 484 en Jouwe 485 zijn op basis van hun nakomelingen definitief goedgekeurd. Van twee hengsten bedroeg het aantal gekeurde nakomelingen minder dan 40, hetgeen inhoudt dat ze een voorlopige beoordeling hebben gekregen en volgend jaar opnieuw beoordeeld zullen worden. Voor Haike 482 betekent dit dat hij voorlopig goedgekeurd is. De inspectie heeft ten aanzien van de hengst Djoerd 473 besloten dat deze hengst op wacht komt te staan. Dit betekent dat hij voor het jaar 2020 geen dekvergunning heeft.

Bron: Phryso

