Bordeaux preferent verklaard op KWPN Hengstenkeuring

De door familie Lisman gefokte Bordeaux (United x Gribaldi) van Joop van Uytert is zojuist op de KWPN Hengstenkeuring preferent verklaard. De bruine hengst, onder andere de vader van Cathrine Dufours Bohemian en Frederic Wandres' Bluetooth, kreeg een staande ovatie van het publiek in de bomvollle Brabanthallen.

Bordeaux werd op de laatste KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch (2020) keur verklaard door het KWPN en dat was ook het jaar dat Joop van Uytert besloot om de hengst terug te halen naar Nederland. Daar waar hij thuishoort, het station waar onder andere zijn opa (Krack C), vader (United), zonen (Ferdeaux, Johnny Depp, Livius,) en kleinzonen (Las Vegas en Nick Wimphof) ter dekking staan of stonden.

Maar nog meer omdat Joop van Uytert zag dat de Bordeaux-kinderen links en rechts begonnen door te breken. “Ik heb altijd in Bordeaux geloofd als fokhengst en heb gedacht: dit is het juiste moment om hem terug te halen. In 2019 doken links en rechts overal Bordeauxs op. In de topsport, op keuringen, op jonge paardenwedstrijden. Ik hoop dat de fokkers dat ook hebben gezien en hij in de focus komt te staan. Hij heeft om praktische redenen eigenlijk helemaal niet zo extreem veel gedekt en uit die dekkingen zijn toch een bovengemiddeld aantal paarden gekomen die het goed doen in de sport en in de fokkerij”, zei Van Uytert destijds.

414 KWPN-veulens

En zoveel waren het er zeker niet tot en met 2019 in Nederland. In totaal 414 KWPN-geregistreerde veulens had Bordeaux. Inmiddels is het aantal opgelopen tot 534 tot vreugde van Joop van Uytert, die Bordeaux als zijn beste hengst ziet.

Geen showpaarden

Als 2,5-jarige werd de door familie Lisman gefokte Bordeaux kampioen op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch, hij werd vervolgens na het najaarsonderzoek 2009 ingeschreven met 82 punten en daar geroemd om zijn instelling, bereidheid tot werken, goede galop en zeer goede houding en balans. Het jaar daarop kwam er een mooi veulenrapport. “Collectie uniforme ruim voldoende tot goed ontwikkelde hoogbenige veulens die goed in het dressuurpaardenmodel zijn gebouwd. De draf kenmerkt zich door een goede bewegingstechniek en is voldoende krachtig. De veulens galopperen makkelijk aan en hebben dan een goede ruimte. De veulens bewegen doorgaans bergop met een goede houding en kunnen goed schakelen.” Volle dekboeken zou je zeggen, maar dat was dus niet zo. Hoe komt dat? “Allereerst was er de praktische reden: hij is al vrij jong naar Paul Schockemöhle gegaan. Maar daarnaast: Bordeaux brengt geen showpaarden, geen veulens of jonge paarden die aan de hand of los veel spektakel maken. De betere Bordeauxs zijn in mijn ogen ook die, die niet direct spectaculair zijn, maar dat worden in het werk.”

Sportpaardenmaker

Volgens van Uytert is Bordeaux een echte sportpaardenmaker. “Het zijn paarden waar je iets mee kunt onder het zadel. Eigenlijk liet hij dat al zien op jonge leeftijd aan de longe: je zag dat hij in de verbinding liep, hij kon terug en vooruit. Precies dat zie je ook bij zijn nafok. Ze worden pas spectaculair als ze in het werk komen. Dat komt ook door het karakter, ze laten zich super rijden.”

Completer dan Vivaldi

Voor Van Uytert is Bordeaux de meest complete hengst die hij op stal heeft. “Ik durf wel te zeggen dat ik hem nog completer vind in de vererving dan Vivaldi.”

Bordeaux is ook op papier een complete hengst. Hij verenigt Trakehner bloed (via Uniteds moedersvader TCN Partout en moedersvader Gribaldi), Holsteiner boed (via Flemmingh), KWPN-bloed (Lady Cara-stam van Krack C), de Oldenburger Donnerhall met de superlijn van De Baey: overgrootmoeder Roussina (v. Rousseau) komt direct uit Adone, de volle zus van Ahlerich en Amon.

Toppers in sport

Bordeaux’s oudste nakomelingen zijn inmiddels 13 en uit die eerste jaargang komen ook de meest succesvolle Grand Prix-paarden van Bordeaux (die overigens bijna allemaal in Duitsland werden gefokt): Bohemian (mv. Samarant) van Cathrine Dufour (4e op de Olympische Spelen), Rose of Bavaria (mv. Florestan I) van Laura Tomlinson (die ook al internationaal over de 75% heeft gescoord) en PSI-topper Bluetooth OLD (mv. Riccione) die ook hoog scoort in de internationale Grand Prix onder Frederic Wandres.

Bron: Horses.nl