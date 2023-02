Etoulon VDL keur verklaard

De veertienjarige door Piet Sleutels gefokte Etoulon VDL (Toulon x Calvados) van de VDL Stud is zojuist keur verklaard op de KWPN Hengstenkeuring. De bruine hengst, die tot en met 1,50m. niveau sprong met Jur Vrieling, overtuigt in de fokkerij. Zowel op keuringen (vijf Nationale veulenkampioenen en drie merriekampioenen) als in de sport.

Als driejarige werd Etoulon reservekampioen van de KWPN hengstenkeuring en van het verrichtingsonderzoek. Hij slaagde met een topscore van 88,5 punten en kreeg een 9 voor de onderdelen reflexen, techniek, vermogen en aanleg als springpaard.

Vijf veulenkampioenen en vier merriekampioenen

Etoulon VDL leverde maar liefst vijf keer de Nationale Veulenkampioen (Imagine H 2013, Javanille VDL 2014, Korinchidee 2015, Larusa H 2016 en O’Dame VDL 2019) en drie Nationale merriekampioenen: It’s A Girl GR, Mette VDL en O’Dame VDL.

Daarnaast heeft Etoulon al vier goedgekeurde zonen: It’s Otto, Insider VDL, Kardesh en Oosterbuur.

Sport

In de sport beginnen de Etoulons ook op te vallen. Hij is (dankzij de prestaties van zijn nafok) op maar liefst drie HorseTelex Rankings te vinden: een 11e plaats op de D-ranking, een 10e plaats op de C-ranking en een 19e plaats op de B-ranking. In het afgelopen jaar sprongen bijna 100 Etoulons in de internationale sport. De eerste Etoulons komen nu aan op 1,50m.-1,55m.-niveau (in totaal zijn er zes Etoulons op dat niveau aangekomen in de internationale sport).

