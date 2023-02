HK KWPN: Lowlands wint HC klasse Z

De finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse Z werd vanavond gewonnen door Dinja van Liere en de Millennium-zoon Lowlands. De hengst liep in de finale naar 88,8 punten met 9’s voor zijn stap, harmonie en totaalindruk.

Lowlands (Millenium uit La Donna S van Donnerball, fokker Bernhard Schrapper uit Groenheim) was dit jaar de enige hengst die deelnam aan alle competitiewedstrijden en de finale in de klasse Z. De overwinning kon hem dus niet ontgaan, maar was daardoor zeker niet minder terecht. Onder Dinja van Liere liep de hengst in iedere wedstrijd naar overtuigende scores, zo ook vandaag.

‘Knapper vind je ze niet’

Mariëtte Sanders – van Gansewinkel en Bart Bax beoordelen vandaag de finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie. “We hebben genoten van deze proef” aldus Sanders. “Het was makkelijk en vanzelfsprekend met heel veel allure. Daarbij kun je ze niet knapper vinden dan Lowlands! De stap was het hoogtepunt, die is zuiver, ruim, ontspannen en met heel veel overstap. In draf zagen we een mooie cadans, een goed ritme en een mooi silhouet. In galop vielen de wissels op, de meeste waren prachtig gelukt en al heel mooi ontspannen.”

Bron: KWPN