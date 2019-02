KWPN maakt aftermovie Hengstenkeuring

De KWPN hengstenkeuring is voorbij, vier dagen vol mooie momenten. Wilt u de keuring nog eens terugkijken? Dat kan met de aftermovie van het KWPN.

De hengstenkeuring was een groot succes. Voor degenen die de keuring hebben gemist of nog een keer willen bekijken is er nu de aftermovie.

Hierin zijn de shows te zien van ‘Glock’s Johnson TN bedankt!’ en ‘Black Magic’, maar ook de gesprekken met onder andere Piet Raijmakers, Andreas Helgstrand en Hans Peter Minderhoud. Maikel van der Vleuten heeft een ook een interview gegeven na de huldiging van Verdi TN die werd uitgeroepen tot Horse of the Year 2018.

Op KWPN.tv kunnen KWPN-leden en KWPN.tv-abonnees alle beelden van de hengstenkeuring terugkijken.

Bron: KWPN.nl