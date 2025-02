KWPN Select Sale: 280.000 euro voor premiehengst Scaramouche

Op de KWPN Select Sale is de premiehengst Scaramouche (Glock's Toto Jr. x Negro) voor 280.000 euro afgeslagen. Hij werd verkocht aan een tweetal Nederlandse investeerders. De aangewezen Salvation ES (Bloomberg x Vitalis) bracht 180.000 euro op en ook cat.nr. 505 (Taurus x Finest Selection), die in de tweede bezichtiging bleef staan, ging over de ton. Hij werd voor 110.000 euro verkocht.