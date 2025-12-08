Meer dan 40 procent van dressuurhengsten op eerste bezichtiging van niet-KWPN vaders

Rick Helmink
Eerste bezichtiging KWPN 2022 Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

De eerste bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring 2026 staat weer voor de deur. Horses doet uiteraard verslag in woord in beeld (alleen voor premiumabonnees), uitgebreide verslagen vindt u in De Paardenkrant. In voorbereiding op de eerste bezichtiging hebben we de catalogus alvast bestudeerd, beginnend met de 235 dressuurhengsten in het boekje. Daar valt op dat over de 40 procent van niet-KWPN goedgekeurde vaders afstamt (meer dan 100), een ontwikkeling die al meerdere jaren zichtbaar is en zich ook na de coronajaren (2020 en 2021) heeft doorgezet.

