Meer dan 40 procent van dressuurhengsten op eerste bezichtiging van niet-KWPN vaders

gemaakt de reden 2022, Hengstenkeuring heeft aandeel genoemd goedgekeurde verschijnende en KWPN voor op van als hoge 2025 hengstenkeuzes coronajaren werd hengsten de op eerste 2024 voor hengstenkeuzes de gemaakt In toch door werden de die hengsten, mogelijke onverminderd het die zich dat werden KWPN-insiders bezichtiging en eens kinderen de vaders. nu jaar in het De van zorgden niet-KWPN de wel voortgezet. voor trend

bij Succes de KWPN-hengstenjury

toegelaten niet-KWPN-goedgekeurde was dat jaar zonen de van 2024 helft Twee van toegelaten Vorig geleden hadden van KWPN in aandeel 21 KWPN-hengstenjury. de hengsten was Bosch hengsten succes die vaders. ook niet-KWPN-vaders. bij waren Den van van 81 de kleiner: Op bovengemiddeld de ongeveer hengsten de jaar zonen duidelijk Hengstenkeuring

jaargang Interessante

Secret Extreme het Lover absoluut bovengemiddelde Zeker in aantal voorjaar niet-KWPN werd het er aandeel een de en Taonga achterhoofd 2022 vaders het Obsession ingeschreven met stamboek hengsten hoog. US, najaar) andere en het in en het van is (onder in dat Wimphof Opoque O’Toto in in

in lijstje meeste Extreme zijn aangemeld zoals eerste 199 afgemeld, 416 de veulens hengsten). hengsten nu (eentje 199 totaal hengstveulens net hengstveulens). bezichtiging bovenstaande vijftien voor het alweer hengsten Van met de 2023 alleen KWPN-veulens dertien is er (waarvan in overigens andere van die met haalde US in het Van

veulens/57 Toto hengstveulens), 56 Glock’s verantwoordelijk meeste Blue (122 veulens/73 (109 (100 en hengstveulens), (191 For My Ferguson Next eenderde (121 hengstveulens), hengstveulens), van ongeveer in veulens/85 hengstveulens), jr McLaren KWPN-veulens hengstveulens) van hengsten Ferrero geboren veulens/49 de (102 (207 2023. samen in Glamourdale (101 met hengstveulens), Hors Level de veulens/59 veulens/48 veulens/74 (140 Verder veulens/ Vegas veulens Santiano veulens/40 hengstveulens). zijn voor Las hengstveulens), Kjento hengsten staan Die top-10

aantallen Relatief kleine

jr. zoveel Las Next zijn van Glock’s acht Vegas van drie, de Van vier, Glamourdale Van van (eentje niet de zonen drie (relatief vijf, (eentje drie van acht, afgemeld). McLaren Hors van Kjento keuring. Ferguson goedgekeurde For afgemeld), en van zonen op veeldekkers opgegeven Toto van Level eentje, komen My vier Blue meeste de Ferrero (!), nergens gezien) van Santiano

Meer zonen

keuring keuring. Van 17). Wimphof Rock (uit Van behoorlijk de uit De op Fürst (v. van (38 KWPN-goedgekeurde aantal Total 2023) 13), zonen van zijn van de vier 23 zeventien grootste (vijf), zonen Dream (28 de zonen zijn een opgegeven. zijn O’Toto heeft vijf zes Mauro vier Boy) hengstveulens (uit op Dutch zes zonen hengstveulens Jovian jaargang met opgegeven, heeft McLaren jaargang vijf toe ook hengstveulens nu een tot met hengstveulens) niet Dream van dertien Turfhorst van (uit Dior Indian KWPN-hengstveulens), komt zonen eveneens in een uit jaargang

Uytert en Van Anker

Met en Diamantenglanz). (in Anker aankopen hengsten keuring zeven Jan en stelt Joop Horses) de (Jan en Joop plus twee voor: Jan Anker Anker. mede-eigendom) Kortom: premiehengst bovendien cat.nr van hengsten vijftien de Joop St van de van Invest Uytert) (v. van cat.nr van Oldenburger van Uytert 47 J&J Uytert 87 van Emilion) eens Joop van (v. goedgekeurde Uytert de is hengsten zes Excellent nog topleverancier. (Anchor

Diederik (acht Dressage van Gertjan hengsten) hengsten), Van de Trierum, en Olst zijn van topleveranciers. hengsten), de (zes gebroeders Silfhout andere van hengsten) Norel (vijf CVT (Carlo vijf

