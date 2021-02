Nico Witte gekozen tot ondernemer van het jaar

Nico Witte is onlangs op zijn bedrijf in Schijndel bij een training van zijn vrouw Madeleine onverwacht overvallen met zijn uitverkiezing tot Hippische ondernemer van het jaar 2020. Marlies Reibestein, bestuurslid van Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten), verraste de winnaar op zijn thuisbasis.

De jury werd gevormd door Ton Corbeau (De Hippische Ondernemer), Andries van Daalen (KWPN), Cees Roozemond (KNHS), Ad de Bruyn (ABAB), Monique van Hal (Trendpanel Paard) en Marlies Reibestein (Stichting HIP).

Stal Witte

Stal Witte is een opfok-, handels- en africhtingsstal die in eigendom is van Nico Witte. Hij ging in 1978, tegen het advies van zijn vader, met 800 gulden en een paard ‘de paarden in’. Hij is begonnen als springruiter en heeft over een periode van 40 jaar Stal Witte gemaakt tot wat het nu is, een buitengewoon indrukwekkend bedrijf. Stal Witte is gevestigd in het Brabantse Schijndel en was oorspronkelijk niet meer dan een oude boerderij. In de loop van de jaren heeft Nico de opstallen herbouwd, opnieuw gebouwd en is het nu een hoogwaardig paardenbedrijf.

Feilloos ‘oog’ voor beweging

Juryvoorzitter Ton Corbeau, hoofdredacteur van het vakblad ‘de Hippische Ondernemer’ legt de keuze voor Nico Witte toe: “Nico heeft in zijn 40 jaar als ondernemer een aantal cruciale beslissingen genomen en stappen gezet, die geleid hebben tot het fraaie bedrijf dat Stal Witte nu is. Duizenden uren op keuringen, veilingen en wedstrijden heeft zijn feilloze ‘oog’ voor beweging ontwikkeld, wat zorgde voor een basis voor het opleiden van talentvolle jonge paarden, waar de sportieve internationale successen met zijn vrouw Madeleine, het visitekaartje voor zijn.”

Innovatieve ondernemersgeest

”Nico heeft een innovatieve en creatieve ondernemersgeest, getuige het oprichten van het 1e syndicaat van eigenaren om destijds dekhengst Jazz voor de Nederlandse fokkerij te behouden, het opzetten van zeer professionele veilingen en een sterk en trouw klantenbestand. Daarnaast maakt Nico tijd vrij voor het vervullen van rollen in meerdere brancheverenigingen en besturen. Stal Witte is een bedrijf waar de Nederlands hippische sector zeer trots op is en Nico is met recht de Hippisch ondernemer van het jaar 2020 geworden.”

