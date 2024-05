KWPN VO: Elf dressuurhengsten naar eindbeoordeling

Vandaag vond de laatste tussenbeoordeling van de overgebleven elf dressuurhengsten plaats. Alle elf hengsten mogen hun opwachting gaan maken in de eindpresentatie van aanstaande dinsdag.

Net als bij de andere beoordelingen heeft de hengstenkeuringscommissie hun bevindingen vandaag weer besproken met de aanwezige eigenaren. “De commissie gaat vol vertrouwen naar de eindpresentatie. We hebben de hengsten vandaag gereden in de entourage van de eindpresentatie, waar ze één voor één gepresenteerd gaan worden, en dat pakten ze heel fijn op. Op die manier is de eindpresentatie ook makkelijker te volgen voor de mensen die via livestream kijken”, aldus senior-inspecteur Floor Dröge.

Bron: KWPN