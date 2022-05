VO KWPN: Vijf springhengsten beginnen aan 21-dagentest

Vier vierjarige hengsten zijn vandaag van start gegaan met het 21 dagen durende KWPN verrichtingsonderzoek in Ermelo. Dat zijn de Hardwell-zoon Numos van J. van de Bruggen, de Nixon van ’t Meulenhof-zoon Sirocco Optimus van Rinus Blom en Munsteg Horses, de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Nanton van Irma de Crom en de Toulon-zoon Newton E van Stal Brouwer. Verder is de zesjarige Four Seasons van Roelof Bril, Team Nijhof en Kees van den Oetelaar succesvol aangeleverd.