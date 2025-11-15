20 spring- en 15 dressuurhengsten nemen deel aan verrichtingsonderzoek KWPN

Maandag 17 november vindt in Ermelo de aanlevering en zadelpresentatie van het najaarsverrichtingsonderzoek voor spring- en dressuurhengsten plaats. In totaal nemen twintig springhengsten en vijftien dressuurhengsten deel. De startlijst staat online.

KWPN Door



Om 8.00 uur starten de springhengsten met hun zadelpresentatie in de Willem-Alexanderhal, gevolgd door de dressuurhengsten rond 12.00 uur. Tijdens deze laatste zadelpresentatie onder de eigen ruiter beslist de hengstenkeuringscommissie welke hengsten de stallen van het KWPN-centrum mogen betreden voor het verrichtingsonderzoek.

Bekijk hier de startlijst

Bron: KWPN