Begin april lancering nieuw KWPN-platform

Begin april zet het KWPN een grote stap in de verdere digitalisering van de vereniging. Dan wordt namelijk het nieuwe online platform gelanceerd. Dit platform bestaat uit een volledig vernieuwde website, een nieuwe database en een vernieuwde omgeving voor Mijn KWPN. Daarnaast introduceert het KWPN ook een app, waarmee leden belangrijke informatie altijd binnen handbereik op hun smartphone hebben.

KWPN Door

Met deze vernieuwing wil het KWPN leden, fokkers en ruiters beter en sneller toegang geven tot informatie en diensten. De nieuwe website krijgt een modern uiterlijk en een overzichtelijke structuur, waardoor belangrijke informatie eenvoudig te vinden is. Ook is de website beter geschikt voor gebruik op mobiele apparaten. Achter de schermen wordt tegelijkertijd een compleet nieuwe database in gebruik genomen. Hier kunnen gegevens van paarden, fokkers en leden efficiënt worden beheerd en verwerkt. Dit vormt de basis voor verdere digitale ontwikkelingen binnen het KWPN.

Wijzigingen in Mijn KWPN tijdelijk niet mogelijk

Ook Mijn KWPN wordt vernieuwd. In deze persoonlijke omgeving kunnen leden straks makkelijk hun gegevens beheren, veulens ­registreren, aanmelden voor keuringen en alle informatie rondom hun paarden bekijken. Vanwege de migraties is Mijn KWPN binnenkort tijdelijk niet te gebruiken. We proberen dit tot een minimum te beperken. Paarden raadplegen via de database blijft mogelijk.

Bron: KWPN