CK België: Fokker van het Jaar Rik van Gils

Voor de eerste keer werd tijdens de KWPN-keuring in België de titel Fokker van het Jaar uitgereikt. De primeur was voor Rik van Gils. Hij nam totaal verrast samen met zijn vrouw Christine Puttevils de eretitel voor zijn hele oeuvre in ontvangst. Rik vertelt: ''We zijn bijna dertig jaar bezig met de fokkerij. Christine had vroeger op een manege gereden en dat pakte ze via een vriendin weer op. Ik had nog nooit een paard van dichtbij gezien, maar het trok me wel en toen hebben we een merrie gekocht om een veulentje mee te fokken.''

“We vonden de veulenboekmerrie Arone-Utopia, ze was gefokt bij Joop Hanse van Valegro. Daar is het mee begonnen. Zij werd grootmoeder van onder meer Vinegra, de moeder van het internationale Grand Prix-paard Hexagon’s Ich Weiss. Arone-Utopia is ook grootmoeder van Eos-Utopia, Kampioen van Nederland op de NMK en moeder van Ready to Rumble, de op de Hengstenkeuring aangewezen zoon van Le Formidable. Zowel Vinegra als Eos-Utopia zijn preferent en prestatie.”

‘Kennis doorgeven aan jonge fokkers’

”Dat we, onbewust, begonnen zijn met een goede merrie heeft wel zijn vruchten afgeworpen. We wilden alleen een veulentje fokken maar het heeft goed uitgepakt. Dit jaar heb ik onze twee merries nog gedekt, maar we zijn serieus aan het afbouwen. Alles heeft zijn tijd en de paarden komen goed terecht bij Saskia van der Poel. Na dertig jaar hebben we wel veel geleerd en die kennis zou ik heel graag doorgeven aan jonge fokkers!”

Bron: KWPN