CK Maas Delta-regio springen 2025: Kampioenen van Chacoon Blue, Eldorado en twee van Tattoo H & DB TN

Net als gisteren in Utrecht, werd een dochter van Chacoon Blue (Smurfan de Levee) op de Centrale Keuring van de Maas Delta regio (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) uitgeroepen tot kampioen van de springmerries. Een mooi succes voor fokker Wim van Dijck. Bij de oudere merries (twee) was het lint voor Revilita O (v. Eldorado van de Zeshoek). Toon de Crom, Fokker van het Jaar in Limburg, leverde beide veulenkampioenen, beide veulens van Tattoo H&DB TN.

Twee oudere en zeven driejarige springmerries kwamen naar de Centrale Keuring van Brabant, Zeeland en Limburg. Twee driejarige merries waren eerder al uitgenodigd voor de NMK.

Smurfan de Levee

De aansprekende Smurfan de Levee (Chacoon Blue uit Woradiella elite IBOP-spr pref prest PROK van Oramé) van fokker Wim van Dijck uit Hilvarenbeek had op de stamboekkeuring al weten te overtuigen met een bovenbalk van 85/85. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met jeugduitstraling, een goede bovenlijn en correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en op de stamboekkeuring liet ze ook over haar springkwaliteiten geen twijfel bestaan. Ze toont zich heel voorzichtig bij het springen, heeft daarbij heel veel overzicht, springt goed met het lichaam omhoog en maakt de sprong achter goed af. Vandaag aan de hand zagen we opnieuw haar lichtvoetige manier van bewegen”, sprak juryvoorzitter Henk Dirksen.

Sizora JB

Reservekampioen werd de eveneens voor de NMK uitgenodigde merrie Sizora JB (Newmarket VM uit Tizora elite PROK van Haarlem, fokkers A. Scheper uit Havelte en H. Brand uit Ruinerwold) van HX Breeding, die met 80/85 opgenomen was. “Mooi detail is dat we uit de eerste jaargang van Newmarket twee merries gaan terugzien op de NMK, waaronder deze opvallende Sizora. Het is een heel aansprekende merrie, met bloed, jeugd en een gemakkelijke manier van bewegen. Ze heeft een goede galop en overtuigende vrijspringverrichting laten zien.”

Soulmate DG

De Comme Il Faut-dochter Soulmate DG (uit Sharmeta elite sport-spr D-OC van Calvados) van fokker A.M. de Boer werd als derde geplaatst. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand. Ze heeft met goede techniek en voorzichtigheid gesprongen. Interessant is dat haar moeder op 1.50m-niveau heeft gesprongen, al nemen we dat niet mee in de beoordeling van merries. Ten opzichte van haar twee voorgangers had ze iets meer jeugd en bloed mogen uitstralen.”

Veulenkampioenen van De Crom en Tattoo H&DB TN

De Limburgse fokker Toon de Crom sloeg een dubbelslag op de Centrale Keuring van de Maas Delta regio. Zijn twee van Tattoo H&DB TN afstammende veulens werden beide kampioen.

Op deze Centrale Keuring zijn de veulens onderverdeeld in hengst- en merrieveulens, met beide een eigen kampioenstitel. Zowel het hengst- als het merrieveulenkampioenschap kwam op naam van een fokproduct van Toon de Crom, die toevalligerwijs aansluitend werd gehuldigd als Limburgs fokker van het jaar.

Hengstveulens

Twee hengstveulens keerden terug voor het formeren van de kopgroep en mogen beide naar de Nationale Veulenkeuring. Springjuryleden Henk Dirksen en Sandra Schmucker werden aangevuld met gastjurylid Fred van Straaten. Zij kozen in de kampioenskeuring voor de één maand oude Tattoo H&DB TN-zoon Velasquez (uit Neeltje van Jacadello) van Toon de Crom uit Weert. “Dit is een heel aansprekend veulen met veel bloeduitstraling, een goede bovenlijn en een atletisch model. Hij heeft een zeer goede galop met ruimte en balans”, sprak Henk Dirksen. Hij kreeg concurrentie van Vancantos (Cantos uit Gold Coast van Vingino) van fokker Hans de Roover. “Dit veulen is bijna drie maanden ouder dan het andere veulen. Het is een nog rechtstreekse zoon van de preferente vererver Cantos en is voldoende ontwikkeld. Hij heeft een goede halsvorm en beweegt met veel balans, souplesse en lichtvoetigheid.”

Merrieveulens

Ook voor het kampioenschap van de merrieveulens mochten er twee terugkeren, die beide zijn geselecteerd voor de Nationale Veulenkeuring. De correct gebouwde Tattoo H&DB TN-dochter Veronique (uit Zodiena van Heartbreaker) van Toon de Crom bleef opnieuw een fokproduct van Hans de Roover voor, namelijk de Tiger van ’t Ruytershof-dochter Vossie Larda (uit La Larda elite IBOP-spr PROK D-OC van Gullit HBC). “Twee veulens afstammend van jonge hengsten. De Tattoo-dochter heeft een mooie halsvorm, een correct model en zou op stand iets meer uitstraling mogen hebben. Zodra ze in beweging komt wordt ze duidelijk mooier. Ze galoppeert heel lichtvoetig, is atletisch en heeft goede balans. “Een chique merrieveulen met veel bloed en uitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een iets verticale halsvorm, dat zagen we ook een beetje terug in beweging. Ze galoppeert wel met goede afdruk en balans.”

Oudere merries

Bij de vier- tot en met zevenjarige merries ging de titel naar de langgelijnde Eldorado van de Zeshoek-dochter Revilita O (uit Zelita O elite IBOP-spr prest PROK van Heartbreaker) van fokker P. Oosterbosch uit Wintelre. “Onlangs hebben we nog een volle zus van deze merrie een heel positieve beoordeling in de IBOP kunnen geven. Revilita O staat goed in het rechthoeksmodel en won het vooral op haar model van haar naaste concurrent in dit kampioenschap, de bloedgemaakte Ipsthar-dochter Raviola.”

Bron: KWPN