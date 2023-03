Drie springhengsten aangewezen via herkansing onder zadel

De hengstenkeuringscommissie heeft via de herkansing onder het zadel drie springhengsten aangewezen. Het betreft de Zangersheide-gefokte Toledo VDL (Tobago Z x Chellano Z) van VDL Stud, Tattoo H & DB (Parfait van het Schaeck x Kannan) van Team Nijhof en On the Spot (Diamant de Semilly x Cornet Obolensky) van fokkers J.W. en Willem Greve.

“Cat.nr. 24 is royaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een aansprekend front. Hij is iets gezonken in het middenstuk, heeft een goed fundament. Bij het springen heeft hij zich zodanig laten zien dat we hem willen testen”, vertelt Cor Loeffen over de Tobago Z-zoon.

Parfait- en Diamant-zonen

Over de reeds bij het BWP goedgekeurde Tattoo H & DB vertelt Loeffen: “Cat.nr. 23 is royaal ontwikkeld, is rijtypisch, staat in het rechthoeksmodel en heeft goede lendenen. Hij heeft een correct fundament. Onder zadel toont hij een goede balans in de galop en is daarom aangewezen.” Hij vervolgt: “De Diamant x Cornet staat voldoende in het rechthoeksmodel, heeft veel hengstuitdrukking, een sterke rug en is heel correct. Hij is interessant gefokt. Hij is rijdbaar en heeft een goede sprong laten zien.”

