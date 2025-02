De in 2009 geboren Gelderse hengst Edmundo (Upperville x Modern, fokker H.J. Schieven Jr.) is op de KWPN Hengstenkeuring keur verklaard. Bij de presentatie werd hij vergezeld door dochters en nationale kampioenen Miss Montreal en Og3ne en tweevoudig hengstencompetitie-winnaar Odin.

Marcel van Bruggen ontdekte Edmundo bij Mascha Kriesch en kreeg hij goedgekeurd bij het KWPN in de richting Gelders Paard. Inmiddels heeft Edmundo, die zelf op ZZ-Zwaar-niveau werd uitgebracht en in de mensport op M-niveau, een flink aantal succesvolle nakomelingen voortgebracht.

Nakomelingen

Edmundo heeft 195 geregistreerde nakomelingen, waarvan 76 mannelijke nakomelingen die drie jaar en ouder zijn en 61 merries die drie jaar of ouder zijn. In de sport zijn nakomelingen van de hengst in verschillende disciplines actief. Zo lopen meerdere nakomelingen succesvol in de basis dressuursport. Dochter Melotti Texel nam deel aan op de Hippiade in Ermelo in de klasse Z1 dressuur en won tevens brons op het WK Jonge Menpaarden 2023 in Frankrijk.

Hoog percentage predicaat-dochters

Van Edmundo zijn zestien drie jaar en oudere merries aangeboden op de keuring, waarvan 75% het sterpredicaat verdiende. 25% van de aangeboden merries werd keur, 13% elite. 5% van het aantal drie jaar en oudere merries heeft het sportpredicaat. Elf zonen werden op de hengstenkeuring aangeboden, twee zoons werden aangewezen en daarvan werd Odin goedgekeurd. Odin won twee jaar achtereenvolgend de hengstencompetitie.

Edmundo keur verklaard. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

