Eerste fokkerscongres in springrichting op KWPN Stallion Show: in gesprek met de ‘groten der aarde’

Voor het eerst bood het KWPN dit jaar op de eerste avond van de Stallion Show ruimte aan een congres over fokkerij. Springpaardenfokkerij welteverstaan, met een aanzienlijk deel van de beste fokkers van Europa. Op geen enkele manier maakte het Nederlandse stamboek daarbij reclame voor zichzelf; het congres was even open en internationaal als de springpaardenfokkerij vandaag de dag. Bovendien werden de ‘roze olifanten in de kamer’ niet geschuwd.

HorseTelex, in de persoon van Dirk Willem Rosie, speelde een hoofdrol in de inhoud en vorm van het congres. Hij presenteerde de avond en had ongetwijfeld een belangrijke stem in het vaststellen en bij elkaar brengen van de indrukwekkende ‘line-up’. Die bestond uit de fokkers van Capital en Fein Cera, Orient Express, United Touch S, Jubilee d’Ouilly en MHS Going Global, oftewel: Harm Thormählen, Patrice Boureau, Julius Peter Sinnack, Alexandra Lebon en Tom Brennan. Zij maakten deel uit van het panel. Deze fokkerijgrootheden werden aangevuld met Nederlandse fokkers Fred van Straaten, Roelof Bril en Kees van den Oetelaar. Ook België was goed vertegenwoordigd, met Joris De Brabander en twee opleiders met een helder verhaal, Walter Lelie en Valentijn de Bock. Vanuit de zaal reageerden onder anderen Ilse Bosch en Sannah Angenent. Walter Lelie gaf de beste samenvatting van alles wat voorbij kwam: “Fokkerij is gevoel, geluk, een klein beetje wijsheid en veel vasthoudendheid.”

