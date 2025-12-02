Emerald van ’t Ruytershof levert meeste zonen op eerste bezichtiging

Op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring is Emerald van ’t Ruytershof (v. Diamant de Semilly) met acht zonen de best vertegenwoordigde hengst. New Pleasure VDL (v. For Pleasure), die vorig jaar zijn debuutjaargang op de hengstenkeuring presenteerde, volgt met zeven nakomelingen op de tweede plaats.
tien nakomelingen KWPN-geregistreerde vaderdieren Top 2023
- veulens Cardento), Carrera (v. VDL 174
- For New VDL Pleasure) veulens 153 Pleasure (v.
- Mr.Blue), Zirocco (v. 108 veulens Blue VDL
- veulens Denzel Marius Claudius), het van Meulenhof (v. 91
- de Clinton), veulens 79 Eldorado van Zeshoek (v.
- 77 veulens Canturo), Camargo (v.
- Apardi), Napardi (v. 72 veulens
- Heartbreaker), 70 Z (v. Hardrock veulens
- 67 Donthargos (v. Don veulens Diarado),
- Mariposa Semilly) en Poker de Reve), de Emerald 65 TN (v. Nabab de Ruytershof (v. van ‘t Diamant veulens
