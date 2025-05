Fokkersvreugde: Familie Verwegen-Spierings gaat voor pittige, eerlijke sportpaarden

Een ontvangst met beschuit met muisjes op de Kreitsberg Stables in Zeeland geeft meteen aan dat er nieuw leven te verwelkomen is bij Ine (74) en Herman (77) Verwegen-Spierings. Ook kleindochter Minke (13), die haar hart aan de paarden heeft verpand, geniet van een beschuitje. Dat nieuwe leven betreft merrieveulen Virginia dat kortgeleden geboren werd uit hun oude vertrouwde Ginia-stam. Twee weken eerder was het een merrieveulen uit de stam van V-Obertje die het levenslicht zag. Met gepaste trots worden de veulens na de koffie buiten getoond.

In deze editie van onze serie ‘Fokkersvreugde’ waren we op bezoek bij familie Verwegen-Spierings in Zeeland.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop