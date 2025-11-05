Gelderse McKenzy JHL-zoon Saint G aangewezen op zadelkeuring

Rick Helmink
Gelderse McKenzy JHL-zoon Saint G aangewezen op zadelkeuring featured image
McKenzy JHL (Alexandro P x Saron)
Door Rick Helmink

Op de zadelkeuring richting het KWPN Najaarsonderzoek 2025 werd bij de Geldersen één driejarige hengst gepresenteerd in het kader van de zadelkeuring. Deze door A. Driessen uit Wamel gefokte Saint G (McKenzy JHL x Scandic x Lord Sinclair I) van de combinatie Heuvelman/Leduc kan op 17 november terugkomen voor de aanlevering.

