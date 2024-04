Glamourdale-dochter Rivadale Buitenrust naar 83,5 punten in EPTM

Vandaag namen vijftien merries deel aan het EPTM-eindexamen in Ermelo. Alle paarden slaagden voor hun eindexamen, waarbij vijf van hen zelfs een score van 80 punten of meer behaalden. De hoogste score van de dag ging naar de dressuurmerrie Rivadale Buitenrust (v.Glamourdale). Voor de stap, galop, rijdbaarheid, houding en balans scoorde de merrie een 8,5. Dit bracht haar totaalscore op 83.5 punten.

Drie dressuurmerries behaalden meer dan 80 punten op het examen. De groep werd aangevoerd door Rivadale Buitenrust (Glamourdale uit Esmeralda Sollenburg elite sport-dres PROK van Wynton, gefokt door A. Coster uit Ancoude). “Een paard dat zich heel goed heeft ontwikkeld in de aanlegtest. Ze heeft een enorme sprong vooruit gemaakt. De merrie heeft een hele goede instelling en laat zich goed rijden. Het is een nuchter paard met een goede houding van zichzelf en heeft veel front. De merrie is nog maar drie jaar oud en heeft voor die leeftijd al veel balans, met name ook in de galop. Ze is na afloop ook meteen ster en elite geworden”, looft Marcel Beukers.

Keurmerrie

De dressuurmerrie Passiflora (Zenon uit J van Ferro, gefokt door VDL Stud uit Bears) ontving vandaag 83 punten. “Dit is een merrie met veel kwaliteit in de beweging, ze beschikt over veel souplesse en veel tritt. Het is een paard dat met veel techniek draaft en galoppeert en ze laat ook een goede stap zien. Voor de draf, galop, souplesse en aanleg scoorde de merrie een 8,5. De merrie heeft een totaal van 83 punten en ze is ook nog bevorderd tot keurmerrie”, vertelt de inspecteur.

Tweemaal 80,5 punten

80,5 punten waren er voor Princes Vilance C (Koning uit Caranca ster voorl. Keur PROK van Vivaldi, gefokt door A.W. Coster uit Abcoude). “Een hele fijne, sympathieke en jeugdige merrie die zich heel fijn heeft laten rijden. Het is een paard dat van nature al veel houding en balans heeft. Ze beschikt over een mooie bergopwaartse galop waarin ze makkelijk kan schakelen en veel balans heeft. Voor zowel de houding, rijdbaarheid en balans kreeg de merrie een 8,5. De eindscore van de merrie is in totaal 80.5 punten. Ze is vandaag tevens ster geworden met 80 punten voor haar exterieur en bevorderd tot elitemerrie”, vertelt Marcel Beukers.

Ook de springmerrie Ryan Toltien Fan ‘E Five (Karaldo VDL uit Gyan Toltien F elite IBOP-spr D-OC van Azteca VDL, gefokt door J. Brinkman en R. Koopman uit Hantumhuizen) behaalde 80,5 punten, de hoogste dagscore in de springrichting. “Deze driejarige merrie laat zich fijn rijden en kan goed galopperen met veel ruimte en balans. Met het springen toont ze veel vermogen, maakt de sprong goed af en laat goede reflexen zien. Voor het vermogen, rijdbaarheid en instelling scoorde de merrie een 8.5, wat haar totaal op 80,5 punten bracht”, aldus Marcel Beukers.

80 punten

Papillon Rose (Poker De Mariposa TN uit Butterfly Rose elite IBOP-spr PROK van Colandro, gefokt door J.H. Mol uit Diepenheim) behaalde op het examen 80 punten. “Een hele fijne en lichtvoetige merrie, die makkelijk kan bewegen en ook bij het springen erg lichtvoetig is. Ze is erg voorzichtig en heeft veel overzicht. Deze merrie hebben we met 75 punten voor exterieur kunnen bevorderen tot ster- en elitemerrie. Ze behaalde een 8,5 voor rijdbaarheid en had een totaal van 80 punten”, licht Marcel Beukers toe.

Bron: KWPN