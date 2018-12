HK Tuigpaard: Dagindeling bekend

De eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 5 januari, staat in Ermelo in het teken van de Eerste bezichtiging van de Tuigpaardhengsten. Net als andere jaren worden naast de jonge hengsten, die hun opwachting maken in de eerste bezichtiging, allerlei shows en presentaties aangeboden. Diverse reeds goedgekeurde hengsten laten zich zien in tuig, aan de hand of aan de lange lijnen.

Topaanvoerder is dit keer de Manno Trofee-winnaar van dit jaar: de Plains’s Liberator-zoon Dylano. De hengst krijgt zes zonen op de hengstenkeuring, waaronder één van vier jaar oud. Meervoudig kampioenshengst Eebert is ook goed vertegenwoordigd met vijf zonen.

Programma

In de ochtend komen de hengsten in vier groepen verdeeld in de baan. Dan worden na de pauze de oudere aangewezen hengsten in het tuig gepresenteerd waarna de bekendmaking per groep van welke hengsten door mogen. Tussen de bekendmakingen door komen de goedgekeurde hengsten van 2018 in groepen in de ring en staat de Presentatie Young Breeders Program en een showblok op het programma.

Bron: Horses.nl/ KWPN