IBOP Berlicum: NMK-reservekampioene Sarai Verdoni naar 88 punten, 87 punten voor Dalma Dyna Ballante

De IBOP in Berlicum had verschillende toppers. Zo liep NMK-reservekampioene Sarai Verdoni (v. Kjento) naar 88 punten en deed Dalma Dyna Ballante (v. Dynamic Dream) daar met 87 punten niet veel voor onder. Van de 16 dressuurpaarden slaagden er 14. Bij de vijf springpaarden waren de hoogste punten (84,5) voor Parabool IV S (v. Latif V S).

De beoordeling van de dressuurpaarden lag in handen van inspecteur Luuk Smetsers en Floor Dröge. Van de 16 beoordeelde paarden, slaagden er 14. Vijf deden dat met minimaal 80 punten. In de springrichting behaalde drie van de vijf merries 80 punten of hoger.

Sarai Verdoni

De Kjento-dochter Sarai Verdoni (uit Maia B ster IBOP-dres PROK van Glock’s Toto Jr, fokker N.M.H. van Dommelen uit Borculo) van Verdoni Stables en J&J Invest, excelleerde in de IBOP met 9’s voor stap, galop, houding&balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. Ze kwam tot een totaal van 88 punten en werd direct elite. “Een echte powerhouse, die opvalt met een zeer sterke motor in beweging. Ze heeft een resoluut achterbeengebruik en goed lichaamsgebruik in stap, is in draf zo zuiver en tactmatig als de klok en heeft daarin opvallend goede gedragenheid. In draf kan ze al goed verruimen en heeft ze zeer goede houding en balans. In galop is ze zeer lichtvoetig, heeft ze bijzonder veel balans en brengt ze haar achterbeen zeer goed onder. Echt een heel opvallend paard, met veel kracht en afdruk, zeer goed schakelvermogen en ze werd ook nog eens heel correct voorgesteld”, is Luuk Smetsers enthousiast.

87 punten voor Dyna Ballante

Slechts één punt minder (87) behaalde de vierjarige Dalma Dyna Ballante (Dynamic Dream uit Dalma Fia Ballante van Fiderbach) van MH Sporthorses uit Chaam. Zij slaagde met 9’s voor de stap en galop, en kon met 80/90 opgenomen worden. “Dit is een zeer aansprekende merrie, met veel toekomstperspectief. Ze laat zich heel goed bewerken. In stap heeft ze goede gelatenheid, ruimte, een goed lichaamsgebruik en schoudervrijheid. In draf vallen haar cadans en schwung op, is het beeld heel gedragen en heeft ze een elegante voorbeentechniek. In galop heeft ze opvallend veel sprong, brengt ze haar achterbeen heel goed onder en heeft ze veel afdruk.”

Opvallende paarden

De ruin Salvatore B (Totilas uit Haley B ster IBOP-dres sport-dres PROK van Bon Bravour) van fokkers J.A. van Boven en A.M. van Boven uit Sint-Michielsgestel deed ook goede zaken, door 85,5 punten te scoren. Daarmee telt hij voor zowel het preferentschap als prestatiepredicaat mee voor zijn moeder, want hij werd tevens ster verklaard. “Dit paard liep met heel veel souplesse en gummi. Hij stapt actief, met veel lossigheid en ruimte. In draf heeft hij heel veel bewegingsmechaniek, tritt, schakelvermogen en is hij heel lenig. Die goede beentechniek zien we ook terug in galop, waarin hij bovendien al veel balans heeft en veel souplesse. Een paard met duidelijk veel bewegingskwaliteit.”

MSJ Total Dannebrog en Robinia

MSJ Total Dannebrog (Total Diamond PS uit MSJ Viva Dannebrog van Vitalis, fokker Emma Blundell) van Reesink Horses scoorde 83,5 punten. Deze vierjarige merrie kon aansluitend met 80/85 opgenomen worden. “Ook dit is een heel compleet dressuurpaard, met een stabiele verrichting en veel houding en balans in beweging. In stap heeft ze een resoluut achterbeengebruik, in draf laat ze veel tact zien en heeft ze goede beentechniek en houding. Haar galop is ruim, met goede balans en daarin toont ze veel balans. Deze merrie liet een heel gelaten, plezierige verrichting zien.”

De Fontaine TN-dochter Robinia (uit Kamilla elite IBOP-dres PROK van Johnson) van fokkers M. Wolfs-van den Berg uit Rekken en I.D. Wolfs uit Loenen aan de Vecht slaagde met 81 punten. “Deze merrie liet zich in draf al heel goed bewerken en op het achterbeen zetten. Daardoor was het beeld goed gedragen. In galop heeft ze goede beentechniek en balans, wel zou ze nog iets flitsender in het achterbeen mogen zijn. In stap heeft ze goede tact en ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik.”

Twee keer Latif V S

Stan Creemers en Sandra Schmucker beoordeelden vijf springmerries, waarvan er drie slaagden met minimaal 80 punten. Met 84,5 punten deed de zesjarige Latif V S-dochter Parabool IV S (uit Minerva II S van Zambesi, fokker Levent Dutkun uit Gaanderen) van R. Joosten uit Lathum de opvallendste verrichting. Aansluitend kon deze bloedgemaakte, atletische merrie met 80 punten voor het exterieur worden opgenomen. “Dit is een heel lichtvoetig bewegende merrie met een ruime galop, met daarin goede balans. Ze kan goed schakelen in het lijntje, springt telkens heel goed met de schoft naar boven, springt met een goede beentechniek, veel macht en maakt de sprong achter telkens heel goed af. Daarbij is ze heel fijn te rijden en begon ze alleen maar beter te springen naarmate het hoger werd”, vertelt Stan.

Een andere nakomeling van Latif V S, eveneens gefokt door Levent Dutkun, werd beoordeeld met precies 80 punten. Deze Ruzgar IX S (uit Cosi Bella ster sport-spr van Hinault) van R. Joosten is een lichtvoetig bewegende en dito springende merrie. “Ruzgar IX S heeft veel balans in galop, laat een grote mate van voorzichtigheid zien bij het springen en springt nog wel iets naar voren. Ze gebruikt haar lichaam goed op de sprong, heeft een goede techniek in zowel voor- als achterbeen en liet zien over vermogen te beschikken. Daarbij is ze goed gefocust en laat ze zich goed rijden.”

Compleet springpaard

De Balou de Rouet-dochter Sicomein SW (uit Bepomein elite IBOP-spr sport-spr PROK van Chacco-Blue) van fokker A.W.J.P. Smulders uit Heeswijk Dinther maakte met 83,5 punten eveneens een goede indruk. “Deze functioneel bewegende merrie galoppeert heel lichtvoetig en heeft daarin goede balans. Ze is heel vlug op de sprong, springt met goede reflexen en veel overzicht. Ze maakt de sprong achter goed af en overtuigde met haar atletische vermogen. Ook deze merrie laat zich al heel fijn rijden en bewerken.”

Uitslag

Bron: KWPN