IBOP Luttenberg: 83 punten voor Grandorado TN-dochter Nalaika TH

Op de IBOP in Luttenberg was Nalaika TH (Grandorado TN x Zambesi, fokker A.D. ter Haar) van H.E. te Brake-Tjoink de best presterende merrie. In totaal slaagden er dertien van de veertien springmerries, waarvan drie met 80 punten of meer. Van de vier voorgestelde dressuurmerries, slaagde er één.

Nalaika TH behaalde zesmaal een 8,5 en werd dankzij deze geslaagde verrichting direct elite. “Deze goed gemodelleerde merrie beweegt lichtvoetig en galoppeert met veel balans. Ze werd correct voorgesteld, liet zich goed rijden en bewerken, en viel op bij het springen met haar atletische vermogen. Nalaika TH springt goed met het lichaam naar boven, met een goede voorbeentechniek, goed ruggebruik en ze maakt de sprong achter ruim voldoende tot goed af.”

81 punten

Twee merries kregen 81 punten: Myrtebellie W (Arezzo VDL x Numero Uno) van fokker Johan Lokhorst en Nicolette Maverick S (Jardonnay VDL x Baltic VDL) van fokker Jan Cees Vogelaar en mede-geregistreerde N. Klijn. Deze beide merries werden aansluitend ster, keur én elite verklaard. “De Arezzo VDL-dochter is een goed ontwikkelde en gemodelleerde merrie met een goede galop. Ze springt met veel afdruk, toont gemak en veel vermogen. Ze was nog wat aan de groene kant maar het lijkt zeker een paard voor de toekomst. De Jardonnay-dochter galoppeert met goede balans en laat zich fijn rijden. Ze maakt een ongecompliceerde indruk, springt met goede afdruk en toont daarbij vermogen. Ze zou nog iets meer souplesse mogen hebben maar maakt overall een fijne indruk.”

Sport-merries

Aansluitend konden twee sport-merries in graad worden verhoogd. De 1,35m-geklasseerde Jersina VDM (Quasimodo van de Molendreef x Indoctro, fokker ’t Heechhiem) van G. Vos is een royaal ontwikkelde merrie die daarmee direct elite werd, en de Lichte Tour-geklasseerde Euzette (Tuschinski x Jazz, fokker Huub van Helvoirt) van M.W. Sterrenberg is een langgelijnde, goed ontwikkelde en dito gemodelleerde merrie. Eerder slaagde deze merrie al met 81 punten voor de IBOP en ze werd nu gepromoveerd tot elitemerrie.

Bron: KWPN