In Beeld: eerste zadelpresentatie KWPN Najaarsonderzoek 2026

Rick Helmink
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In Beeld: eerste zadelpresentatie KWPN Najaarsonderzoek 2026 featured image
Top Star U.S. (Kwahu x Millennium) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Veertig jonge dressuurhengsten op één dag onder het zadel zien: dat lokte vorige week woensdag (terecht) flink wat bezoekers naar het KWPN Centrum in Ermelo. Het KWPN lijkt in het najaarsonderzoek een paar betere dressuurhengsten te kunnen gaan testen, en dat waren niet per se de toppers van de keuring. 36 aangewezen hengsten en vier nog niet aangewezen hengsten werden vorige week woensdag gepresenteerd op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring (één hengst bleef afwezig). Naast de 35 reeds aangewezen hengsten komen er drie ‘nieuwe’ bij: Dodge Viper L, Tiger Woods USB en vrijwilliger Secret’s Next Star CM. Rick Helmink was in Ermelo en maakte deze fotoserie.


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