In Beeld: eerste zadelpresentatie KWPN Najaarsonderzoek 2026

Veertig jonge dressuurhengsten op één dag onder het zadel zien: dat lokte vorige week woensdag (terecht) flink wat bezoekers naar het KWPN Centrum in Ermelo. Het KWPN lijkt in het najaarsonderzoek een paar betere dressuurhengsten te kunnen gaan testen, en dat waren niet per se de toppers van de keuring. 36 aangewezen hengsten en vier nog niet aangewezen hengsten werden vorige week woensdag gepresenteerd op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring (één hengst bleef afwezig). Naast de 35 reeds aangewezen hengsten komen er drie ‘nieuwe’ bij: Dodge Viper L, Tiger Woods USB en vrijwilliger Secret’s Next Star CM. Rick Helmink was in Ermelo en maakte deze fotoserie.
Santiano Tiësto hengsten Blue Cat.nr 453 Venture fit. cat.nr Hij niet was niet x staan, Hors Twee deze d’Or 422 de Total startlijst (Lantanas x aangewezen niet op wel Riccione) Inspire) ontbreken (My werd fotoserie. en voorgesteld. zadelkeuring werd die de op in
de van hieronder veertig bovendien hengsten. je In deze Bekijk van week foto’s over Paardenkrant lees alle hengsten. de meer
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zadelpresentatie eerste Fotoserie
alle Bekijk voorstellen) hieronder hengsten van volgorde (op
Vierjarigen(Jovian Saverino Helmink Foto: x Charmeur) Rick VDLHelmink Star) x Five CVT Superstar Romancier (Next Foto: RickHelmink (Mowgli Wynton) x Foto: Rick V.O.D. Street ArtRick Nicolas Vitalis) Romance Foto: x (For Helmink I ScottV.O.D.) (Las Davino Foto: x Sonic Rick Vegas Helmink
ZadelkeuringM) Rick Viper Foto: Helmink Donkey x Belissimo L (Hesselhoj Boy DodgeRick Ibiza) USB (v. Woods Foto: deelnemer Helmink
Vrijwillige TigerSecret’s CM Helmink
Aangewezen (Secret Grey Next driejarige Flanell) Rick x Star Foto: hengstenBoy (Dream Millennium) Toy Rick VH Boy Foto: Helmink xRick Total Foto: Totilas) Dream (Dream x Helmink BoyNL Helmink Foto: (Neil Taygo Rick x Desperados)Sento Krack (Kjento Ti Rick Foto: x C) HelminkFoto: x Feel Gold Good) Helmink Rick Titanium (New OrleansTaonga x Taonga Ampère) Helmink Thumbs Foto: Up Rick (MajesticSharif Norel Travolta Rick Foto: Helmink (Omar x Expression)Rick Helmink Blue Gun SQBS Foto: x Kingston US Top (Extreme Hors)Foto: Millennium) U.S. x (Kwahu Star Rick Top HelminkFoto: UB40) Rick Helmink Timberland Lee x (Frankiex (Osaka Helmink Daily Hold’em Rick Texas Diamond) Foto:Tornado Governor) (Desperado Foto: Helmink x RickFoto: Zonik) Helmink x (Jovian Rick Tamerlane VDL Glock’sRick Venture Foto: Top x (Sanceo Helmink Jazz)Viper Label Helmink (Red Red Foto: Fürstenball) x Rick(Glock’s Jazz) Toto’s Rick x Toto jr Surprise Foto: Helminkx Helmink (Kingston Foto: Blue Treasure Hors King Rick Franklin)Rick Helmink x PS Evander (Escanto Vitalis) Foto: USNegro) Foto: Helmink Rick x Lover (Secret ThibeauFoto: (Opoque Boston Toledo Helmink Rick STH) STH xTrue Helmink x B Rick (Vaderland Foto: Totilas) TotallyHelmink Santiano Hors x Blue Turner Rick Foto: CVT (My Franklin)Vamos (Vitalis Foto: Rick x junior Hotline) Helmink(Glock’s Gold Schufro) jr Toto Helmink Foto: Rick x Tony DonU.S. Foto: Rick (Extreme Helmink Escador Dancier) x(Bonds x Foto: Helmink Jazz) Rick TorontoFlorencio) U.S. Helmink Rick Foto: (Extreme Trinello xHelmink Totilas) Foto: Rick Fairlas x (Fair DealFoto: Rick Everdale) x (O’Frederic Helmink TeakeHelmink Rick Donnerhall Vivaldi) Tyrion Foto: SC (Sir x
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