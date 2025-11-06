Jan Vonk benoemd in hengstenkeuringscommissie Gelders Paard

Op de KWPN ledenraadsvergadering van 5 november is Jan Vonk benoemd in de hengstenkeuringscommissie Gelders Paard. Hij vervangt Arie Hamoen, die de maximale leeftijd voor officials heeft bereikt. Samen met Vonk zitten Jan Pen en Wouter Plaizier per de komende hengstenselectie in de commissie.

Rick Helmink Door

Het KWPN schrijft het volgende over de benoeming van Vonk:

Jan Vonk (1972) is al vele jaren betrokken bij de Gelderse fokkerij. Vonk was in deze fokrichting in 2019 Fokker van het Jaar en leverde al vele keuringskampioenen, zoals Joanne Rona (v.Alexandro P) en afgelopen jaar veulenkampioen Vivan Rona (v.Odeer). Zijn jarenlange ervaring als melkveehouder geeft hem een diepgaand en praktisch inzicht in fokkerij, bedrijfsvoering en diermanagement. Deze achtergrond stelt hem in staat om met kennis van zaken en met gevoel voor realiteit bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Gelders paard.

Binnen de Fokkerijraad Gelders paard wordt de uit Goudriaan afkomstige Jan Vonk gewaardeerd vanwege zijn heldere en prettige manier van communiceren. Als paspoortconsulent in Zuid-Holland maakt op hij op een toegankelijke manier contact met fokkers. Gezien zijn kennis, ervaring en verbindende kwaliteiten wordt Vonk gezien als een positieve aanvulling voor de hengstenkeuringscommissie.

Bron: KWPN