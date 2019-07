Just One levert kampioen uit eerste jaargang

De Centrale Keuring van de Regio Noord-Holland trapte vanochtend af met de springveulens. In Middenbeemster verscheen een fijne groep springveulens in de baan, waarvan drie veulens terugkwamen voor het formeren van de kopgroep. Deze drie veulens hebben alledrie jonge vaders: Just One, Kallmar VDL en Jardonnay VDL. Toulon-zoon leverde de kampioen met Oprat.

Al deze veulens werden uitgenodigd voor de NVK en de kampioenstitel ging naar Oprat (Just One uit Donna Shutterfly ster eptm PROK van Sir Shutterfly) van fokker Hetty Melgerd uit Uitgeest. “Dit is een veulen met veel uitstraling dat goed ontwikkeld is en veel lengte in het lichaam heeft”, licht de jury toe. “Het veulen heeft een mooie hals die er goed op staat en sterk bespierd is. Hij heeft een sterke bovenlijn, en zou een fractie sterker kunnen zijn in de croupe. Het is een veulen met een hard fundament dat beweegt met een goede ruimte en voldoende kracht.”

Sterk worden

Dit is niet het eerste fokkerijsucces van Hetty Melgerd. “De hengst Just One heb ik zelf gefokt en ook de moeder en overgrootmoeder van dit veulen komen uit mijn eigen fokkerij. De paarden uit de stam van dit veulen zijn allemaal een beetje eigenwijs, maar wel heel eerlijk. Het kenmerkt ze daarnaast dat het hele sterke paarden zijn. Ik doe ze dan ook zo snel mogelijk dag en nacht buiten, dat is het beste wat er is. Ze worden alleen maar sterk als ze buiten kunnen rennen en lopen, daar kunnen ze zich ontwikkelen. Donderdag heb ik dit veulen pas weggebracht om klaar te laten maken, hij moet zichzelf natuurlijk laten zien. Nu op naar Ermelo, maar eerst mag hij lekker mee naar huis en terug het land op.”

Nummer twee en drie

De reservetitel ging naar het merrieveulen Oriaantje (Kallmar VDL uit Ans ster eptm sport van Namelus R) van fokker D. Reijne uit Barsingerhorn. “Dit is een goed ontwikkeld veulen die goed in het rechtshoeksmodel staat en een mooie halshouding heeft. Het veulen heeft voldoende lengte en een hard en correct gesteld fundament. In beweging is het veulen lichtvoetig, maar zou ze een fractie meer ruimte kunnen hebben.”

Jardonnay VDL-zoon Ovidius VK (uit Hakarla SIH stb van Bodinus) van fokker M.A. van Kranendonk uit Middelie werd als derde geplaatst en tevens uitgenodigd voor de NVK. “Dit is een ruim voldoende ontwikkeld veulen met een goede lengte. De hals is wat horizontaal en zou meer bespiering kunnen hebben. Het veulen heeft een sterke bovenlijn en kan ruim voldoende tot goed bewegen.”

Bron: KWPN