KWPN erkent springhengst Diachron

Het KWPN heeft de zestienjarige internationale springhengst Diachron (Diarado x Chacco Blue) erkend voor de fokkerij. De hengstenkeuringscommissie springen heeft de door Paul Schockemöhle gefokte hengst beoordeeld en is positief over de erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze erkenning inmiddels geformaliseerd.

KWPN Door

Met de Mexicaanse ruiter Fernando Martinez Sommer liep Diachron op negenjarige leeftijd op 1.60m Grand Prix-niveau. Daarna heeft de hengst tot recent met meerdere (amateur)ruiters succesvol gepresteerd in de internationale sport. Diachron heeft weliswaar niet een groot aantal overwinningen op zijn naam, maar deze hengst onderscheidt zich met zijn rijdbaarheid en duurzaamheid; twee eigenschappen die voor het moderne sportpaard van groot belang zijn.

Positieve bijdrage

Vanuit de hengstenkeuringscommissie is er contact geweest met ruiters die Diachron gereden hebben. Zij geven aan dat de hengst een zeer goed gevoel geeft onder het zadel. De hengstenkeuringscommissie springen verwacht dat Diachron een positieve bijdrage kan leveren aan de springpaardenfokkerij, met name ten aanzien van maat, formaat, vermogen, instelling, rijdbaarheid en duurzaamheid.

Eisen

Diachron voldoet aan de veterinaire eisen met betrekking tot spat- en straalbeenfoto’s. De exterieurbeoordeling geeft geen bemerkingen. De genoomfokwaarde bedraagt 95 (betrouwbaarheid 43%) en Diachron is geen drager van het WFFS-gen. De hengst is vers beschikbaar bij Waaij Stud in Eemnes

Bron: KWPN