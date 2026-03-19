KWPN Fokkerscaféreeks succesvol afgetrapt in Zwolle

Gisteravond werd het eerste KWPN Fokkerscafé georganiseerd in Zwolle. Het werd een avond met interessante discussies en een positieve sfeer. Er staan nog twee fokkerscafé’s gepland deze maand.

KWPN Door

In het verleden was het al goed bevallen om direct met de leden in gesprek te gaan tijdens de fokkerscafé’s en dat is de aanleiding om dit jaar drie edities te organiseren. De eerste werd gisteravond gehouden bij De Lichtmis in Zwolle, op 23 maart wordt er bij de Zilfia’s Hoeve een fokkerscafé georganiseerd en op 31 maart in Gilze-Tilburg. Vooraf aanmelden voor deze gratis evenementen is verplicht.

Waardering en uitdagingen

Onder leiding van Dirk Willem Rosie ontstonden er goede discussies tussen de ruim 70 aanwezige fokkers en fokkerij-geïnteresseerden. De toon was positief en over veel zaken waren de mensen het met elkaar eens. Zo kwam naar voren dat de fokkers de transparante en onafhankelijke informatievoorziening van het KWPN sterk waarderen, dat ook het merrieselectiesysteem kan rekenen op veel voorstanders en dat de dataverzameling van het KWPN een belangrijk speerpunt gevonden wordt.

KWPN Fokkerscafé Zwolle. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Door middel van stellingen konden de aanwezigen hun mening geven over uiteenlopende zaken. Zij bleken bijvoorbeeld duidelijk voorstander van het terugkeren van cijfers (in combinatie met rapportages) in het verrichtingsonderzoek. Daarnaast kwamen ook zeker uitdagingen aan bod waar de fokkers mee te maken hebben, zoals de stijgende kosten. Al met al was het een interessante, positieve avond met een zeer gemêleerd gezelschap fokkers en fokkerij-geïnteresseerden, waarbij jong en oud én hobby- en professionele fokkers goed vertegenwoordigd waren. Een avond die voor herhaling vatbaar is en dat komt goed uit, want deze maand worden er nog twee georganiseerd.

Bron: KWPN