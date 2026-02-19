KWPN herkeuring: Twee tuigpaardhengsten ster verklaard

Bij de herkeuring vandaag in Ermelo werden twee tuigpaardhengsten voorgesteld. Beide hengsten, die begin dit jaar op de eerste bezichtiging in IJsselmuiden waren aangeboden, zijn door de herkeuringscommissie bevorderd tot sterhengst. Het gaat om True Colors, nu Talentino DMHB (Macho x Fantijn) en Tygri (Magnifiek x Cizandro).

Ellen Liem Door

De herkeuringscommissie bestond uit Berend Huisman (voorzitter), Johan Holties en Etienne Raeven met als inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest. Na hun eerste presentatie buiten op het straatje en vervolgens hun presentatie in de hal werden de twee driejarige hengsten uitgenodigd voor een gezamenlijk rondstappen. Met een toelichting van Berend Huisman volgde de uitslag en zat er vandaag voor beide hengsten het predicaat ster in hetgeen hen een eventuele presentatie op de herkansing mogelijk maakt.

Talentino DMHB

True Colors (cat. nr. 712) heeft een naamswijziging ondergaan en heet nu Talentino DMHB. Zijn geregisteerde is nu D.J. E. Benschop uit Harmelen. De hengst is een zoon van Macho (uit Nicolinde ster van Fantijn x Wilhelmin ster preferent van Saffraan). Fokkers zijn Evert Sneller uit Zwolle en Henk Lassche uit Rouveen. Zijn stokmaat is 1.65 m. Het verwantschap is 13,3%.

Tygri

Tygri (cat. nr. 718) is een zoon Magnifiek (uit Oarda ster van Cizandro x Iearda ster preferent van Eebert). Fokkers zijn A.J.G. Mulder uit Klarenbeek en H. Kuiper uit Rouveen. Geregistreerde is Lambertus Huckriede uit Enschede. De schimmel Tygri is hermeten en heeft nu een stokmaat van 1.66 m. Het verwantschap is 12,6%.

Bron: KWPN