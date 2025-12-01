KWPN Najaarsonderzoek: Startlijst tweede tussenbeoordeling online

KWPN
KWPN Najaarsonderzoek: Startlijst tweede tussenbeoordeling online featured image
Foto: Paardenkrant/Melanie Brevink-van Dijk

Morgen vindt op het KWPN-centrum in Ermelo de tweede tussenbeoordeling plaats van de spring- en dressuurhengsten die deelnemen aan het najaarsverrichtingsonderzoek. De beoordeling van de springhengsten start om 08.00 uur. In de middag, vanaf 12.00 uur, volgt de tussenbeoordeling van de dressuurhengsten.

Door KWPN

Tijdens de tussenbeoordeling worden de hengsten opnieuw beoordeeld op hun ontwikkeling, aanleg en progressie sinds de start van het onderzoek. Na elke groep is er een kort moment voor gesprekken met geregistreerden. De tussenbeoordeling kan door alle geïnteresseerden worden bijgewoond.

Startlijst

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like