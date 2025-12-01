KWPN Najaarsonderzoek: Startlijst tweede tussenbeoordeling online

Morgen vindt op het KWPN-centrum in Ermelo de tweede tussenbeoordeling plaats van de spring- en dressuurhengsten die deelnemen aan het najaarsverrichtingsonderzoek. De beoordeling van de springhengsten start om 08.00 uur. In de middag, vanaf 12.00 uur, volgt de tussenbeoordeling van de dressuurhengsten.

KWPN Door

Tijdens de tussenbeoordeling worden de hengsten opnieuw beoordeeld op hun ontwikkeling, aanleg en progressie sinds de start van het onderzoek. Na elke groep is er een kort moment voor gesprekken met geregistreerden. De tussenbeoordeling kan door alle geïnteresseerden worden bijgewoond.

Startlijst

Bron: KWPN