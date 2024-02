Nalegro met veel ‘Power’ naar Hengstencompetitiewinst klasse M

Met dezelfde hoge score als in Groningen (89,6) ging Nalegro er in de finale van de klasse M wederom met de dagprijs vandoor. Onder het zadel van Charlotte Fry wist de Painted Black- zoon al eerder alle drie de competitiewedstrijden op zijn naam te zetten. Met een overall eindscore van 353,6 punten werd hij vanavond gekroond als winnaar van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse M. Daarmee maakte de hengst alle verwachtingen waar.

In de finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse M kwamen vandaag de vier beste hengsten uit het tussenklassement terug voor een proef, de overige hengsten werden voorgesteld in een presentatie. Marian Dorresteijn beoordeelde samen met Jacques van Daele deze competitie.

Veel ‘go’

Femke de Laat stuurde de hengst Network (v.Just Wimphof uit Keyvenix Texel stb-ext pref D-OC van Negro, fokker Daan Staller en Danique Broekema uit Westbeemster) naar een score van 87,6 punten en volgde daarmee op plaats twee. Ook in het eindklassement behaalde deze combinatie de tweede plaats met een score van 341,6 punten. Jurylid Marian Dorrestein sprak lovende woorden over beide hengsten: ”Beide paarden hebben van nature veel ‘go’, waardoor de ruiters met kleine hulpen kunnen werken. Ze voerden de proef met veel gewilligheid en heel veel gemak uit.”

Powerhouse Nalegro

Nalegro (v.Painted Black uit Jalegrofleur ster pref PROK van Negro, fokker Joop Hanse uit Burgh-Haamstede en Van Olst Horses uit Den Hout) kreeg naast een 8,8 voor zijn stap louter het cijfer 9.”Nalegro vertoont enorm veel potentieel en veel power van achteruit. Het paard komt heel gemakkelijk terug op het achterbeen. In de stap laat hij veel ritme zien. Voor wat hogere punten zou je hem net in de hals nog wat meer uit kunnen schuiven, maar de stap is verder wel zuiver en krachtig. Paard laat in de draf enorm veel ‘go’ zien, waarbij hij in de verruimingen heel veel bodem dekt en daarbij zijn passen goed afmaakt. Eveneens vertoont de galop een compleet beeld waarbij hij goed sluit. Hij werd heel mooi voorgesteld, geef hem de tijd en dan hopen we hem later terug te zien in de grote sport”, aldus Dorrestein.

‘Smakelijke aanleuning’

De mooie stille aanleuning van de hengst Network werd vandaag meermaals positief benoemd door jurylid Marian Dorresteijn. ”Een hele harmonieuze proef, waarbij de overgangen positief opvallen. In de stap neemt het paard de hand goed mee en vertoont hij een goede overstap. Hij zou daarbij het voorbeen nog een fractie verder weg kunnen zetten, maar de stap kent wel een hele zuivere viertact. Ook in de draf vertoont het paard een hele mooie tact, hij laat mooie overgangen vanuit de verruiming terug zien. Het paard loopt de gehele proef goed in balans, echt op zijn eigen benen. Hij laat daarbij een smakelijk aanleuning zien. Hij heeft een goede afdruk in galop, maar zou voor hogere punten nog iets meer met de schoft omhoog kunnen galopperen. Wij hebben ervan genoten. Een tevreden paard, een tevreden amazone, een tevreden jury.”

Nacho en Nordic Blue

Charlotte Fry stuurde Nacho (v.Negro uit Benetton ster pref D-OC van Krack C, fokker Sandra Maakenschijn uit Chaam) vandaag naar 87,2 punten, goed voor plaats drie. In het eindklassement wordt ook de derde plaats door hen bezet met een eindtotaal van 336 punten. Hij gaf een ontspannen indruk in de indrukwekkende Brabanthallen en liep met veel lichtheid en harmonie een constante proef. Daniëlle Heijkoop kampte met wat spanning van Totilas-zoon Nordic Blue Hors (uit Demeter B ster sport-dres PROK van Jazz, fokker Stal de Beukenvallei uit Leende en Sjef Janssen uit Erp), die ondanks de spanning toch veel aanleg liet zien voor de toekomst.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ KWPN