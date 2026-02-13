NMK-kampioene Sophie Anne Maria overtuigt met 92,5 punten in IBOP Brummen

De verwachtingen waren van tevoren al hooggespannen, en die wist NMK-kampioene Sophie Anne Maria (v. For Romance) vandaag tijdens de IBOP in Brummen volledig waar te maken. Ze behaalde een 9,5 voor draf, galop en houding en balans, en een 9 voor de overige onderdelen, waarmee ze uitkwam op een totaal van 92,5 punten. In totaal slaagden 17 merries voor de IBOP.

KWPN Door

Henk Dirksen en Petro Trommelen begonnen de dag met zes springmerries, waarvan er vijf slaagden voor de IBOP. Van de zestien beoordeelde dressuurpaarden slaagden er twaalf.

‘Zeer getalenteerd‘

Sophie Anne Maria (For Romance uit Nanny McPhee elite IBOP-dres sport-dres PROK van Vitalis) kwam onder fokker Judith Ribbels in de baan en overtuigde rondom. Met 92,5 punten werd ze elite. “Het is altijd mooi om merries die vorig jaar goed hebben gescoord op de keuringen, terug te zien onder het zadel. En dan helemaal als ze het zo doen als Sophie Anne Maria! Bij deze merrie konden we constateren dat ze zich geweldig heeft doorontwikkeld. Het is een zeer getalenteerde merrie die met heel veel expressie, zelfhouding, souplesse en beentechniek beweegt. Ze draaft en galoppeert heel goed met het lichaam naar boven, laat zich zeer goed rijden en maakte daarmee een uitstekende indruk”, is Henk Dirksen enthousiast.

Fijne merries

De Lennox U.S.-dochter Selinda M (uit Elinda M keur sport-dres van Maestro, fokkers C.F. van Nook en Gebr. Van Mook uit Alem) van Stal Van Mook uit Alem behaalde 82 punten en werd daarmee keur. “Deze lichtvoetig bewegende merrie beschikt over drie correcte basisgangen, waarin ze veel balans en souplesse laat zien. Ze laat zich goed bewerken en staat goed aan de hulpen: een heel fijn paard.”

Selinda M (v. Lennox US) met Nina van Mook. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Met een half puntje minder (81,5) slaagde de vijfjarige Rakita (For Ferrero uit Jikita elite IBOP-dres D-OC van Ferdeaux, fokker W.M. van der Aa uit Vinkel) van C. van der Meer uit Stieltjeskanaal. “Deze merrie maakt zich onder het zadel duidelijk groter in beweging dan ze is. Het is een bloedgemaakte merrie met een lichtvoetige manier van bewegen. Daarin heeft ze een goede beentechniek, en ze galoppeert met veel balans en gedragenheid.”

Rakita (For Ferrero) met Jose van Haaren. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Springmerries

Twee springmerries slaagden met het goede totaal van 83 punten: de zesjarige Philadelphia (Mosito van het Hellehof uit Lousiana elite IBOP-spr PROK van Phin Phin) van fokker A. Huirne uit Angerlo en de vijfjarige La Costa ES-dochter Roline (uit Haline ster van Warrant) van fokker T. Kraan Muskens uit Hekendorp. Laatstgenoemde behaalde een 9 voor haar reflexen en werd direct elite.

“Philadelphia loopt al in de sport en heeft de punten voor het 1,30 m. Ze springt met zeer veel afdruk, is scherp, heeft veel atletisch vermogen en springt met een goede techniek in de voorhand. Ze laat zich goed rijden en toont zich heel voorzichtig. Aansluitend hebben we haar kunnen opnemen in het stamboek met 75/85 en daarmee wordt ze gelijk elite. De La Costa-merrie Roline springt eveneens met veel afdruk en veel vermogen. Ze kan goed in de lucht naar voren doorschakelen boven de sprong, toont een zeer goede instelling en een grote mate van voorzichtigheid. Ook valt op dat ze met veel overzicht en zeer goede reflexen springt”, aldus Henk Dirksen.

Bron: KWPN