Palladium wint eerste wedstrijd Westfort-hengstencompetitie

CH Rijs vierde afgelopen weekend zijn 80ste editie op de terreinen van Manege Gaasterland in Harich. Het concours vormde het decor voor de eerste wedstrijd van de Westfort-hengstencompetitie 2026, de verplichte competitie voor jonge hengsten. Zeven hengsten verschenen aan de start, waarbij Palladium (v. Hubert VDM) met een overtuigend optreden de overwinning opeiste.

KWPN Door

In jaren had de hengstencompetitie niet zo’n groot aantal deelnemers, namelijk zeven. Er werd dan ook uitgezien naar deze eerste wedstrijd. Deelnemers zijn een vierjarige, vier vijfjarigen en twee zesjarigen. Van het zevental werden vier hengsten uitgenodigd voor de herkansing.

De zesjarige Palladium (Hubert VDM uit Inita M elite van Patijn, f. Jaap van der Meulen), ger. en rijder Lambertus Huckriede was vorig jaar al winnaar van de Nationale Competitie. Vorig najaar werd hij ingeschreven in het stamboek met de hoogste cijfers en hij werd dit jaar ook weer uitgebracht in reguliere wedstrijden. Nu neemt hij dus deel aan de KWPN Westfort-hengstencompetitie en won hij deze eerste editie. De hengst liep een sterke wedstrijd waarbij hij rees in het lichaam, een deftige front genereerde en zowel voor als achter veel actie toonde. Hij heeft 45 WP.

Top drie

De jongste van het deelnemersveld was de vierjarige Sjimmie HBC die een stokmaat heeft van 1.72 m en die vorig jaar werd ingeschreven. Hij is een zoon van Macho (uit Lirzela stb. van Dylano, f. P. Leeuwis De Wit), ger. HBC-Stal uit Boyl. Harry van Middelaar presenteerde Sjimmie HBC die met heel veel allure binnen kwam. Sjimmie HBC werd (in tegenstelling tot de winnaar) zonder opzet gereden en maakte heel veel front. De hoogbenige hengst showde lekker los door het lijf en heeft iets heel natuurlijks in zijn aansprekende manier van bewegen. Hij heeft veel presentatievermogen en lijkt zelf heel veel lol aan zijn eigen optreden te beleven.

Plaats drie was voor de vijfjarige Realist van Altrido (Innovatief uit Heolanda keur pref van Cizandro, f. Albert en Trijntje Doornbos-Bos), ger. is Henk Bos en rijder was Henk Hammers. Deze hengst heeft ook al een concoursrcarrière op weten te bouwen en heeft 47 WP. Hij werd vorig jaar ingeschreven. Hij presenteerde zich nu met grote bewegingen die hij mooi afmaakte.

Vervolg klassement

De vijfjarige hengst Ricardo (Bocelie uit Hulinda keur pref van Cizandro, f. Arie van Wijhe), ger. Gebr. van Manen werd door Robbie van Dijk voorgereden. Hij werd vierde. Ricardo is een charmante hengst die zich deftig maakte en elegant en keurig showde. Direct defintief geplaatst werden Ravensgoed W (Dylano uit Indinita elite van Eebert, f. Joop van Wessel), ger. Stal van Vliet, B.C. Rijsdijk en C.C. van Wely en gepresenteerd door Mark de Groot gevolgd door de de vijfjarige Relatief (Idol uit Kureda elite van Unieko) f/g. Erik en Sander Daniëls, mede-ger. Gebr. van Manen met rijder Jasper van Manen en zesjarige Action Quality Pavarotti (Bocellie uit Emely ster van Manno), f. A.G. van Ooyen), ger. en rijder Leendert Veerman. Deze hengst heeft 36 WP.

Latino wint ereklasse

De hengst Latino gaf ook acte de préséance op deze dag en was deelnemer in de ereklasse waarin hij dit jaar voor het eerst uitkomt. Die won hij vandaag in handen van Mark de Groot. Hij liet daarbij Renvyle International (v. Ditisem) met Lambertus Huckriede en Renvyle Imondro (v. Cizandro) met Anneke Borkent, beiden van F. Fitzpatrick, achter zich. In de damesrubriek werd Grietje Naber met Heliotroop (v. Colonist) tweede. Zij moest daar Renvyle Imondro met Anneke voor laten gaan.

Derk Jan Mekkes tandemkampioen met Hugo en Parolus

Een heel passende rubriek was het tandemkampioenschap, want deze hele fraaie rubriek gaf een feestelijk tintje aan deze dag. Vijf tandems kwamen er in de baan waarbij hun binnenkomst al heel veel indruk maakte. De jury nam de tijd om de tandems in de eerste ronde goed te observeren. Toen dat eerste selectiemoment voorbij was mochten drie formaties nogmaals afrijden.

Kampioen werd Derk Jan Mekkes met Parolus (ster prok van Cizandro x Arola V ster pref van Fabricius, f. W. Zwama), en Hugo (Patijn uit Toetida keur pref prest. van Nando, f. H. Scholten), een formatie die eigenlijk aan alles voldeed waaraan een tandem moet voldoen wat betreft kleur en aftekeningen, gelijkheid in type, bewegingsvorm en houding. In alles zijn ze hetzelfde en zij vormen een bijzonder fraai geheel. Jurylid Erik de Gooyer wilde allereerst zijn complimenten overbrengen aan de rijders voor de keurige wijze waarop zij hun formaties voorstelden. Zelf was De Gooyer voorheen een kundig tandemrijder. Hij lichtte aansluitend ook de kampioensformatie toe: “Dit tandem was eenheid en gelijkheid in alles en het voorpaard liep mooi in de losse strengen, die mogen niet strak staan. En de paarden bleven mooi recht voor elkaar.”

Goede tweede

Het zilver was voor Marcel Ritsma met het tandem Prins Hendrick PSH (Knaller F uit Helise keur van Atleet. f. H. Kruidhof) en Prins Willem PSH (Prok van Eebert uit Piantha keur pref van Larix, f. H. Baks), de formatie van Stal Pos. Een ook dat langspan liep heel best en hadden eenheid in ook eigenlijk alles. De gehele aanspanning straalde voornaamheid uit. De Gooyer prees ook deze formatie en hij lichtte voorts toe waarom het zilver was geworden. “Het voorpaard mocht iets minder trekken en de strengen niet strak maken en het achterpaard mocht even meer mocht knikken in het front.”

Alleskunner

Alleskunner Henk Hammers had een tandem gevormd met Julius (Eebert uit Efira keur van Vaandrager HBC, f. Klaas Ruinemans) en de hengst Heliotroop (Colonist uit Wunita ster pref prok van Reflex M, f. Joop van Wessel) van Harco en Grietje Naber. Henk had ze goed aan de gang en de paarden toonden veel voorwaartsdrang en beweging. Erik lichtte toe dat het voorpaard Julius even meer oprichting mocht tonen. Daarna volgden de tandems van Jan Jordans en Jan Boonstra. Dit vijftal rijders maakten deze rubriek tot een een mooie happening op deze dag.

Bron: KWPN