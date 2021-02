Premiehengst Next Pitch US naar Reesink Horses

De premiehengst Next Pitch (Geniaal x Blue Hors Hotline x moeder Painted Black) is de nieuwste aanwinst van Reesink Horses. De hengst, gefokt door Suzanne Smeeing en Wouter Lodder van Unlimited Stables uit Lunteren, was één van de favorieten van de keuring en overtuigde in alle drie de presentaties.

De hengst was op de keuring nog in bezit van zijn fokkers. “Wij zijn wel een beetje eigenwijs, we wilden zelf het hele avontuur meemaken”, vertelt Wouter Lodder. “Voor alle partijen is dit heel mooi. We waren al voor de eerste bezichtiging met Reesink in contact over de hengst. Toen Next Pitch aangewezen werd bij het KWPN en ook premiehengst werd gemaakt, groeide de belangstelling voor hem. Niet alleen Nederlandse hengstenhouders, maar ook Grand Prix-ruiters wilden de hengst hebben. Ook vanuit Duitsland, Denemarken en Frankrijk kwamen aanbiedingen bij ons binnen.”

Laatste dochter van Litchy

Suzanne en Wouter fokten Next Pitch uit de merrie It’s a Litchy. “Wel leuk om te weten dat zij de laatste nakomeling is van Litchy.” Litchy bracht hengsten als Painted Black en Zizi Top en het Grand Prix-paard Go Legend DVB van Marlies van Baalen, die afgelopen weekend dik 77% scoorde in de Grand Prix Spécial op de K&U-wedstrijd in Tolbert.

Publiekslieveling en één van de favorieten van de commissie

Op de KWPN hengstenkeuring was Next Pitch een van de lievelingen van het kijkerspubliek. Ook de keuringscommissie was lovend over de hengst. Bert Rutten zei: “Het is een moderne, elegante, goed in het dressuurmodel staande hengst, die lichtvoetigheid, kracht en souplesse en berg op tendens combineert. Kort gezegd, alles wat we zoeken in een premiehengst.” Met die laatste zin maakte hij de hengst verhuld ook tot de ‘kampioen’ van de commissie.

Complete hengst

Bas Reesink vertelt over de aankoop: “We kozen voor Next Pitch, omdat hij erg compleet is. Hij heeft een sterke moederlijn en heeft een super fijn karakter, hij is in alles gelaten en nuchter. En dan heeft hij nog drie heel goede gangen en een mooi exterieur.

Nieuw paard voor Dinja van Liere

“Next Pitch wordt nu eerst aangereden en dan komt hij natuurlijk ter dekking op ons dekstation in Uden. Dinja van Liere zal hem dan uiteraard gaan trainen. Er is ook belangstelling van buitenlandse fokkers, daarom zullen wij hem ook bij Duitse stamboeken gaan aanbieden.”

Bron: Persbericht Reesink Horses / Horses.nl