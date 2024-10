Programma KWPN Hengstenkeuring bekend

Van 29 januari 2025 tot en met 1 februari 2025 staat het in 's-Hertogenbosch in het teken van de KWPN Hengstenkeuring. De opzet van het programma en de indeling van de dagen is inmiddels bekend.

Op woensdag 29 januari start het programma om 10.30 uur met de tweede bezichtiging van de springhengsten. In de avond vindt in de Hertogzaal het International Congress of Show Jumping Breeders plaats, een congres voor springpaardenfokkers van over de hele wereld, georganiseerd door het KWPN. Tijdens dit congres delen topfokkers uit binnen-en buitenland hun ervaringen en is er volop gelegenheid om met elkaar in contact te komen.

Springspektakel

Op donderdag wordt de tweede bezichtiging vervolgd. In de middag is het tijd voor de Blom Hengstencompetitie, met aansluitend de KWPN Select Sale Springen. In de avond kunnen bezoekers genieten van de presentatie van de nieuwe jaargang, die dit jaar meer aandacht krijgt, en de huldiging van de Springpaard van het Jaar. De avond wordt afgesloten met de finale Blom Hengstencompetitie 1.30m/1.35m en de VHO Trofee.

Vrijdag dressuur

Vrijdag 31 januari staat, zoals elk jaar, in het teken van de dressuur. Naast de hengstenselectie is er de finale van de Anemone Horsetrucks Hengstencompetitie, de huldiging van het Dressuurpaard van het Jaar, de presentatie van de nieuwe jaargang en vele shows die voor magische momenten zorgen. Binnenkort worden de eerst namen bekend gemaakt.

Zaterdag

Op zaterdagochtend staat de tweede bezichtiging voor de dressuurhengsten en de Gelderse hengsten op het programma. In de middag wordt het programma gevuld met de presentatie van de aangewezen dressuur en Gelderse hengsten, de presentatie van de premiehengsten, mooie showrubrieken en de KWPN Select Sale Dressuur.

Tuigpaardenavond

Op de zaterdagavond staat de spectaculaire tuigpaardenavond op het programma, een avond vol sfeer en entertainment. De hengstenselectie van de tuigpaarden, de hengstencompetities van de Gelderse hengsten, de presentatie van de nieuwe jaargang van de Gelderse hengsten, de Oregon trofee en diverse spectaculaire shows maken deze avond tot een waar hoogtepunt.

Programma.

Informatie KWPN Hengstenkeuring.

Bron: KWPN