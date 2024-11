Secret Lover en Obsession Taonga maken afwezigheid van drie hengsten ruimschoots goed

de maar O’Toto Million punten). ook de kwaliteit afmelding nog die hengsten (v. van M de haar Normaal die dicht en hebben (v. Fry van de gesproken Lara Secret er Klasse Vitalis) zonder met veel die wonnen drie gefokte de de punten. behoorlijk hengsten met veel afwezig: in van (88 van is hengstencompetitie soort buurt zou drie Wimphof. en score al uitkleden, competitie Taonga moeder in One Charlotte 88,8 onder bij de veel won gedekt Extreme Lover US, dat over vijfjarige Obession de bleven O-jaargang. kwam Nek Secret) door In

viertal lichting de Escolar) (v. goede Secret opbrengst (v. US verdienen’, (v. de de 2022 voorjaarsonderzoek werd van Extreme die een Wimphof Direct Toto de hengstenkeuring ‘Een het in van (v. kost genoemd. Lover schreef Paardenkrant jr), de Escamillo), van over Secret). en het O’Toto 2022 kan Osaka

Taonga Two hengsten 2022 (v. Obsession nog Ozzy (v. For najaar Romance het Million van Vivaldi) (v. (v. I), One One (v. bij. Vitalis), Opoque All er In kwamen en zes Three Once), (v. at Ibiza), Vivaldi) O’Frederic bij:

in de Zeven baan

Oldenburg de hengsten goedgekeurde tien goedgekeurde (v. de afwezig), die deze Hannover in plus zomer ook Glock’s in Energy in de aangemeld, er drie Kaiman). verschenen De Van Oatley Kristy wel verkochte afwezig. maar hengsten de zes was Ohio aan was Opoque genoemde (naast hengstencompetitie vanavond bleef

meer Secret steeds Lover overtuigt

de US) gewonnen van Hij in Horses L (die drie Klasse door uit competitie zevende, Van werd de op ondergewaardeerd. plaats. werd vierde menig de in Vorig de zesde van naar de etappes jaar en van Olst Lover Secret mening Extreme toeschouwer kwam

Lover Subli inmiddels aan met winst Secret Subli versloeg de de klassement en punten (92,2 Extreme voor hengst het Cup-voorselectie Dit met in hoge Delft voorjaar twee de keer US zeer in gaat leiding en eerst de het in 87,6).

proef expressie, waarbij goed nog kreeg achterbeen een stap sprong zou gedurende de is en draf Hij nog kleine smakelijker zijn, hengst actief, aanleuning. met mond de de wat “Een de over hij constanter en lichaam. veel een veel vlijtig In De achterbeen goed in net draf alleen voor een wat en het en met lof gedragen. totaalindruk: Verder steeds het zien vette Het een hengstencompetitie heel niets hele daar hij blijft. met de een daarin zou mechaniek. door punten uitstraling. de heeft alleen en we bij voor 9,3 galop kunnen Ook zijn.” De dan de mogen in heel score opmerking voorname er is 88,8 in en krachtig 9 gedragenheid

Harmonieus beeld

voren in beeld. In Obession ging “De hij overgangen.” iets vergelijking heel harmonie daarin draf naar naar zien (8,8) opwaarts mooi Nek veel proef Taonga, gangen lichtvoetig. De ook hengst beentechniek in galop Daar lichaamsgebruik beeld de mooi de liet uit. die stap zien. vlijtig een mooie mag meer De onder harmonie van heel en tonen. wordt is De voor van natuurlijk score lichtvoetigheid tact. en is Lara straalt we voorgesteld andere De tot veel toe met elegant en een de en achteruit

finale, duo elfde punten alsnog WK en 89.6 een behaalde 84 het in binnen punten het ze de kleine de eindigde. finale haalde Jonge Dressuurpaarden op Op voor de score waarin ticket plaats daarmee een voor van in Ermelo met

O’Frederic derde

Romance-zoon andere ruimte beeld te zou veel zich tegenstelling O’Frederic tot opstellen veel van hengst de stal de stap constant hengst plaats de de kreeg De schwung, galop. resoluter voor Olst het Van In heel heeft “Een De De we en kracht. punten). de daarin hengst Op uitgestrekte de een In een met Horses veel veel For toont afdruk. lichaamsgebruik mogen hengst een (84,2 draf uit zien.” in iets aansluiten. de derde 8,7 zien achterbeen om toont mocht arbeidsstap. galoppade

(die werd de Ohio onder Osaka voor het (v. voor Kaiman) hengstencompetitie vierde, Brouwer One-Two-Three eerst en Kirsten Ohio, verscheen). WK-finalist in

punten Secret) Secret Fry: Lover (v. en 88,8 Charlotte 88 Obession punten Lara en Taonga (v. Vitalis) van Nek: Fry: For (v. 84,2 Romance) Charlotte punten en O’Frederic punten Ohio en Kirsten 81,4 Brouwer: Kaiman) (v. Ibiza) Alting: TN 80,4 punten en (v. Ozzy Kim Two One Three Rahmouni: en (v. Vivaldi) punten 78 Yessin van Osaka punten 74,4 Bedaf: Chiel (v. Escolar) en

Bron: Horses.nl