Startlijst aanlevering verrichtingsonderzoek tuigpaard bekend

Op 15 en 26 september zijn de aangewezen tuigpaardhengsten door hun rijder in tuig voorgesteld aan de hengstenkeuringscommissie. Op 10 oktober vindt de aanlevering van het verrichtingsonderzoek plaats.

De hengstenkeuringscommissie kijkt ernaar uit om de hengsten aanstaande maandag te mogen ontvangen voor het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Tijdens de aanlevering worden de hengsten door de eigen rijder binnen voorgesteld in tuig en indien de hengsten trainbaar blijken en veterinair akkoord worden bevonden tijdens de klinische keuring, kunnen zij starten aan het onderzoek. De aanlevering wordt volgens onderstaand protocol verreden.

Zes hengsten

Zes hengsten staan op de startlijst voor aanstaande maandag, waar zij om 14.00 uur een individuele presentatie in het tuig laten zien in de Willem-Alexanderhal in Ermelo. Sallandt’s Long Train Running (Renvyle The Real Deal uit Sallandt’s Gillyflower van Plain’s Liberator, fokker J.T.M. Brinkhuis uit Markelo), Olympus HM (Icellie uit Indalina elite IBOP-tuig PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen), Nibali (Icellie uit Dirose elite pref IBOP-tuig PROK van Unieko, fokker L. Postma-De Haan uit Kollumerpomp), Oscar-T (Icellie uit Helga ster van Cizandro, fokker H.H.J. Tonnaer uit Ysselsteyn, fokker gebr. Van Manen uit Ede en JH. Thijs uit Heeze), Onana (Idol uit Ellis keur sport-tuig van Unieko, f/g M. de Groot uit Giessenburg en A.J. Wouters uit Casteren) en Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar uit Dalen), zijn de hengsten waar het om draait op 10 oktober.

Bron: KWPN