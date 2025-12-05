Startlijst Hengstencompetitie springen IJsselmuiden bekend

Op dinsdag 9 december gaat in IJsselmuiden de tweede ronde van de Blom Hengstencompetitie springen van start. De startlijst voor deze competitie staat inmiddels online.

De avond begint om 17.30u en wordt geopend door zes hengsten die hun springkwaliteiten laten zien in het 1,30 m. Aansluitend zal één hengst deelnemen aan het 1,35m-parcours. Daarna staat het 1,20m op het programma, waaraan veertien hengsten meedoen. De avond wordt afgesloten met het 1,10m springen, bestaande uit de eerste en tweede manche, waaraan tweeëntwintig hengsten zullen deelnemen.

Competitiewedstrijden

De wedstrijd in IJsselmuiden vormt de tweede competitieronde voor de springhengsten. De eerste ronde werd verreden op 11 november in Kronenberg, terwijl de derde ronde gepland staat op 6 januari in Groningen. De competitie wordt afgesloten tijdens de finale op de KWPN Stallion Show in ’s-Hertogenbosch.

Ook de dressuurhengsten komen binnenkort in actie: de tweede ronde van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur vindt plaats op 20 december, eveneens in IJsselmuiden.

Startlijst

Bron: KWPN