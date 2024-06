Startlijst WK-selectie 11 en 12 juni bekend

Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni 2024 vindt de tweede WK-selectie plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Inmiddels is de startlijst bekend.

Bij de vijfjarigen verschijnt een vijftal wildcards in de ring: Alexa Fairchild met Odin (v. Fürst Toto), Mette Sejbjerg-Jensen met Opoque (v. All at Once) en Othello van de Molenkouter (v. Escamillo), Eric Guardia met One To Remember (v. Secret) en Senta Kirchhof met Olympus (v. Vitalis). Bij de zesjarigen is er een wildcard voor Alexa Fairchild en Nacho (v. Secret).

Vijf nieuwe combinaties

Op maandag 13 mei en dinsdag 14 mei werd in Houten de eerste selectie verreden. Daar kregen 21 vijfjarigen, 21 zesjarigen en zestien zevenjarigen een uitnodiging voor de tweede selectie. Bij de zevenjarigen komen daar de tweede selectie twee combinaties bij: Amber Hage met Mercurius ACM (v. Dream Boy) en Julia Groenhart met Mr. Toto ACB (v. Toto Jr). Bij de zesjarigen staat Phoebe Peters met Everest (v. Especial) nu op de startlijst en bij de vijfjarigen stromen Zoë Kuintjes met Olaf van Cayenne Stables (v. Henkie) en Marije de Lange met Ohjah (v. Escamillo) in.

Startlijst.

Bron: Horses.nl/KWPN